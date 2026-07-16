İzmir Foça açıklarında denizde sürüklenmekte olan lastik botta yer alan kişiler için yardım çağrısı gerçekleştirildi. Gelen bilgiler çerçevesinde, içinde 1 yetişkin ve 1 çocuğun yer aldığı lastik botun denizde kontrolünü kaybederek sürüklenmeye başladığı ihbarının ardından Sahil Güvenlik ekipleri teyakkuza geçti.

İhbar sonrasında bölgeye vakit kaybetmeden bir Sahil Güvenlik botu intikal ederek arama ve kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

Güvenli şekilde Sahil Güvenlik botuna alındılar!

Olay yerine varan ekipler, denizde sürüklenmekte olan lastik bota kısa sürede ulaşım gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen kurtarma operasyonu sonucunda lastik botta yer alan biri çocuk iki kişi güvenli şekilde Sahil Güvenlik botuna alındı. Kurtarma çalışması sonrasında botun da emniyetli şekilde muhafaza altına alındığı öğrenildi.

Sağ salim ulaştırıldılar!

Kurtarma operasyonunun noktalanması sonrasında biri yetişkin, biri çocuk olmak üzere iki kişi Sahil Güvenlik botuyla Foça Sahil Güvenlik İskelesi'ne götürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanması teselli eden nokta olarak dikkat çekti.