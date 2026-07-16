Son Mühür / Merve Turan - Menderes'te çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Belediye ekiplerinin sahada yapmış olduğu çalışmaları gezerek inceleyen Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, müdürler ve ekip amirlerinden işler ve ilerlemeler hakkında bilgi aldı.

Yapılan tüm hizmetleri yerinde gören Çiçek, muhtarlarla konuştu.Vatandaşlarla da sohbet eden Menderes’in Başkanı hizmetler hakkında bilgi verdi.

"Verilen emeklere teşekür ederim"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek Menderes'in 44 mahallesine de eşit hizmet anlayışı ile yaklaştığını belirterek vatandaştan olumlu geri dönüş aldığını dile getirdi.

İşte Başkan Çiçek'in o sözleri:

“Sahada ekiplerimizin yaptığı çalışmaları müdürlerimiz ile birlikte yerinde inceledim. İlerlemeler hakkında bilgi aldım. 44 mahallemize eşit hizmet anlayışı ile durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Ekiplerimiz ilçemizin dört bir yanında büyük bir özveri ile çalışıyor. Onların verdiği emeklere de teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız iyi niyetle vermiş olduğumuz hizmet mücadelesini görüyor. Bu konuda çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Biz, Menderes’e hizmet odağımızdan şaşmadan çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.