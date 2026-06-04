İzmir Çeşme Alaçatı’da dün güpegündüz işlenen Can Polat cinayetinde gizem çözülüyor. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın korumalığını yapan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Polat'ın ölümünün ardından, polis soruşturmayı derinleştirdi. Olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra suç aletiyle yakalanan tetikçi Serhat A.’nın (23) kan donduran planı ortaya çıktı. Katil zanlısı meğer saatlerce pusuya yatmış.

Ekiplerin yaptığı kamera ve saha incelemelerine göre, 23 yaşındaki saldırgan cinayetten önce lüks otelin çevresinde adeta kamp kurdu. Dikkat çekmemek için etraftaki işletmelere girdi. Müşteri gibi davranıp saatlerce vakit geçirdi. Can Polat’ın otelden çıkış yapacağı anı bekleyen zanlı, hedefi aracına yöneldiği an tetiğe bastı.

Engin Polat’tan çete itirafı: "2 yıldır tehdit ediliyoruz"

Kuzenini kaybeden Engin Polat’ın emniyette verdiği ilk ifade, namlunun arkasındaki adresi işaret etti. Polat, yaklaşık iki yıldır "Daltonlar" olarak bilinen organize suç örgütü tarafından açıkça tehdit edildiklerini itiraf etti. Bu yasadışı yapı yüzünden daha önce de emniyete giderek şikayetçi olmuşlar.

Saldırının gerçekleştiği Alaçatı'daki konaklama tesisine iki gün önce tatil için geldiklerini belirten Polat, otele yerleştikten sonra şüpheli bir durum fark etmediklerini söyledi. Takip edildiklerini hissetmemişler.

Çocuklar ölümden döndü, Dilan Polat videoyu sildi

Dün saat 14.00 sularında sokak ortasında patlayan silahlar, çevredeki büyük bir faciayı da teğet geçti. Güvenlik kameralarına yansıyan dehşet anlarında, kurşunlar havada uçuşurken sokakta bulunan çocukların şans eseri yara almadan kurtulduğu görüldü. Görüntülerde Can Polat'ın isabet eden mermilerden sonra can havliyle otele sığınmaya çalışması yer alıyor.

Olayın hemen ardından sanal medya hesabından gözyaşları içinde bir video paylaşan Dilan Polat ise dikkat çekici bir hamle yaptı. Fenomen isim, uğradıkları şoku ağlayarak anlattığı o görüntüleri kısa süre sonra profilinden tamamen kaldırdı. Gözaltındaki tetikçi Serhat A.'nın emniyetteki sorgusu sürerken, organize polisinin çete bağlantılarına yönelik operasyonları genişletmesi bekleniyor.

