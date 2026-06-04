Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), 2025-2026 dönemini rakamların ötesinde bir yoğunlukla, şehrin dört bir yanına dokunarak tamamladı.

Dokuz ayrı oyunla seyirci karşısına çıkan tiyatro, sezon boyunca 142 kez perde açarak toplamda 33 bin 71 tiyatrosevere kapılarını açtı.

Yalnızca oyunlarıyla değil, sosyal sorumluluk çalışmaları ve gençlere açtığı kapılarla da İzmir’in kültür sanat iklimini hareketli tuttu.

Sahneden sokaklara

Sezonun repertuvarı oldukça genişti. Yetişkinler için “Halktan Biri”, “Arturo Ui’nin Önlenebilir Tırmanışı”, “Cadı Kazanı”, “Çok Tuhaf Soruşturma”, “Yolcu”, “Helikopter” ve “Mor Şalvar” gibi oyunlar sahnelenirken, küçük tiyatroseverler de “Don Kişot - Çağdaş Bir Masal” ve “Soytarılar Okulu” ile keyifli vakit geçirdi.

Ayrıca, dört yeni oyunun repertuvara katılmasıyla sahne heyecanı yenilendi. Yalnızca merkezdeki sahnelerle yetinmeyen İzBBŞT, Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sahnesi’ni de programına dahil ederek erişim ağını büyüttü.

Gençlerin Sesi ve Sosyal İyileşme

Tiyatro, bu dönem “İzBBŞT Gençlik Günleri” ile genç sanatçıları merkeze aldı. 14 gösterim ve 9 atölye çalışmasıyla yüzlerce gence ev sahipliği yapan kurum, tiyatronun bir dayanışma alanı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Diğer yandan, “Sanat İyileştirir” projesi dahilinde hastanelerin onkoloji servislerinde tedavi gören çocuklarla bir araya gelen sanatçılar, moral kaynağı olurken, “Kendini Arayan Zürafa” gibi oyunlarla okul sıralarına kadar giderek sanatın iyileştirici gücünü gerçek hayatla buluşturdu.

Bergama ve Torbalı gibi ilçelerde yapılan turneler ise sanatın şehre yayılması adına atılan en somut adımlardan biri oldu.

"Tiyatroseverler emeği karşılıksız bırakmayarak salonlarımızı doldurdu"

İzmir Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü

Tüm bu yoğun temponun arkasındaki süreci ve yaşanan zorluklardan bahseden İzmir Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, "Siyasi nedenlerle oluşturulan bu baskı nedeniyle halka bir kamu hizmeti olarak sunduğumuz tiyatronun devamlılığını sağlamak için çalışırken önümüze türlü türlü zorluklar çıkıyor.

Ancak bunları kendimize bahane olarak görmeden, karşımıza çıkan tüm sorunların üstesinden gelmeye çalışıyoruz.

İzmir Şehir Tiyatroları çatısı altında yer alan herkesin gösterdiği özveriyle bu sezon biri çocuk oyunu olmak üzere dört yeni oyunu seyircimizle buluşturduk.

İzmirli tiyatroseverler de bu emeği karşılıksız bırakmayarak salonlarımızı doldurdu. Onların bize göstermiş olduğu teveccüh sayesinde özgür bir tiyatro olarak varlığımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Hepsine tek tek teşekkür etmek isterim." ifadelerini kullandı.

"Bize gelemeyene tiyatroyu götürmeye çalışıyoruz"

Genç nesillere sanat bilinci kazandırmanın ve daha çok insana ulaşmanın önemini vurgulayan Üzümcü, "Çünkü hayatı boyunca hiç tiyatro izlememiş biriyle, hayatı boyunca bir kere tiyatroya gitmiş birinin aynı kişi olmadığını biliyoruz.

Bu nedenle tüm oyunlarımızı hayatında ilk defa tiyatroya gelen birisine oynar gibi bir özveriyle oynuyor, projelerimizi bu şekilde hazırlıyoruz. Dokunduğumuz insan sayısını artırma gayretindeyiz.

Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sahnesi ile sahne sayımızı arttırma fırsatı bulduğumuz bir yıl oldu. Karşıyaka halkı bizi orada bağrına bastı. İzmir Şehir Tiyatroları olarak farklı ilçelerde sahneler açmayı, oradaki insanlara ulaşmayı hayati buluyoruz.

Yine sanata erişimde dezavantajlı olan tüm insanlara dokunmak için çabalıyoruz. Bize gelemeyene biz gitmeye, onlara tiyatroyu götürmeye çalışıyoruz.

Yaptığımız sosyal sorumluluk projelerini bu bilinçle hazırladık yıl boyunca… Bunların üstüne de katarak gelecek yıl çalışmalarımıza devam etmeyi hedefliyoruz." dedi.