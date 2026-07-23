Ege Denizi üzerinden kaçak yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan düzensiz göçmenlere yönelik denetimler hız kesmeden devam ediyor. İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında gece yarısı gerçekleştirilen operasyonla 14 düzensiz göçmeni yakalamayı başardı.

Gece yarısı kıyı gözetleme aracına takıldılar

Edinilen bilgilere göre olay, 21 Temmuz gecesi saat 02.15’te meydana geldi. Bölgede devriye ve gözetleme yapan sahil güvenlik ekipleri teknolojik donanımları sayesinde olası bir kaçak geçiş girişimini erkenden fark etti. Dikili kıyılarında bulunan Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-101) ile Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) deniz yüzeyinde şüpheli bir hareketlilik tespit etti. Yapılan detaylı incelemelerde karanlıktan yaralanarak hareket etmeye çalışan ve içerisinde çok sayıda göçmenin bulunduğu kaç lastik bot tespit edildi.

Sahil güvenlik botları anında harekete geçti

Bölgeye en yakın noktada bulunan Sahil Güvenlik botları TCSG-905 ve KB-107 hızla sevk edildi. Kısa sürede tespit edilen noktaya ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, hareket halindeki lastik botun etrafını sararak güvenli bir şekilde durdurulmasını sağladı.

İdari işlemlerin ardından İl Göç İdaresi’ne sevk edildiler

Yakalanan göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tamamlanan yasal ve idari işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.