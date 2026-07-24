Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, saha ziyaretleri kapsamında sabahın ilk ışıklarıyla Doğanlar Mahallesi’ne gitti. Ziyarete Doğanlar Mahalle Muhtarı Eyüp Kocatepe, Doğanlar Spor Kulübü Başkanı İbrahim Çam ve belediyenin ilgili birim müdürleri katıldı. Sokakları tek tek gezen Eşki, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi ve tespit edilen eksiklerin giderilmesi için birimlere anında talimat verdi.

Doğanlar'a altyapı ve park müjdesi

Doğanlar Mahallesi’nin kentsel dönüşümle hızla büyüdüğünü belirten Başkan Eşki, nüfus artışının getirdiği yol ve yeşil alan ihtiyacına dikkat çekti. Uzun Alioğlu Parkı’nın modern bir görünüme kavuşturulması için çalışmaların hemen başlayacağını açıklayan Eşki, yolların yenileneceğini ve dere ıslahı konusunda İZSU ile ortak çalışma yürütüleceğini söyledi. Mahallede bulunan mevcut sağlık ocağı, spor sahası ve kent bostanına ek olarak yeni projelerin de hayata geçirileceği ifade edildi.

Mahalle incelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün günü Doğanlar Mahallesi'nde karşıladık. Doğanlar; kentsel dönüşümün çok hızlı olduğu, nüfusun ve buna bağlı olarak park ile yol ihtiyaçlarının hızla arttığı bir bölge. Muhtarımız ve spor kulübü başkanımızla birlikte ihtiyaçları yerinde tespit ettik. En kısa sürede Uzun Alioğlu Parkı'nı yeniden elden geçirip Doğanlar'a yakışır hale getireceğiz. Artan yol talepleri için ekiplerimizi buraya yönlendiriyoruz. Dere üzerindeki sıkıntıları İZSU’ya bildirerek çözüm yollarını paylaşacağız. Doğanlar'ı daha yaşanabilir, daha güzel bir hale getirmek için vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz."