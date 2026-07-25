Son Mühür- Yaz ve kış dönemlerinde tam 27 farklı branşta Hobi ve Beceri Edindirme Kursları düzenleyen Bornova Belediyesi her yaştan vatandaşa dokunuyor. Gerçekleşen kurslar hem mesleki ve sanatsal beceri kazansırıyor hem de özel hayatında zor zamanlar geçiren vatandaş için nefes alma yeri haline geliyor.

“Burada hastalığımı unuttum”

Yeliz Evrensel de burayı nefes alma aracı olarak kullananlardan oldu. Bir devlet kurumunda müdür yardımcısı olarak görev yaparken, üç ay önce aldığı kanser teşhisiyle hayatı bir anda değişen Yeliz Evrensel, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Kanser teşhisi konulduğunda zorlu bir sürece girdiğimi biliyordum. Bu süreçte kendime bir hobi edinmek istedim ve Bornova Belediyesi’nin imkanlarını keşfettim. Burada rattan sepet örgücülüğüne başladım ve o kadar memnun kaldım ki, bu sıralarda otururken hastalığımı tamamen unuttum. Evime her gün çok daha iyileşmiş, moral depolamış olarak geri döndüm. Burada harika arkadaşlıklar edindim. Hocamız sayesinde hâlâ bir şeyler başarabileceğimi, üretebildiğimi ve bir işe yaradığımı hissettim. Bu harika imkanları bizlere sunan Bornova Belediyesi’ne ve Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ederim. Tüm ev hanımlarının bu harika kursları fark etmesini istiyorum."

“İlk halinden çok farklı”

El Sanatları Eğitmeni Nevruz Çalışkan, Bornova Belediyesi bünyesinde verdikleri eğitimlerin sadece bir el becerisi kazandırma faaliyeti olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir terapi alanı yarattıklarını vurguladı. Yeliz Evrensel’in atölyeye katıldığı ilk gün ile bugünkü hali arasında dağlar kadar fark olduğunu söyleyen Eğitmen Nevruz Çalışkan, şöyle konuştu:

"El sanatları kursumuz, birçok tekniğin bir arada harmanlandığı çok yönlü bir atölye. Kursiyerlerimiz burada hem öğreniyor hem üretiyor hem de ürettiklerini satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Yeliz Hanım aramıza sağlık nedenleriyle çok yeni katıldı. İlk geldiği andaki ruh hali ile şu anki enerjisi arasında çok büyük bir fark var. Kendisi tam bir motivasyon kaynağı. Derslerimiz inanılmaz eğlenceli ve üretken geçiyor. Sürekli yeni projeler geliştiriyoruz; bugün de panç nakışını öğrenmek istedi ve malzemelerini heyecanla getirdi. Biz burada çok mutlu ve huzurluyuz. İyi ki Bornova Belediyesi var."