Son Mühür- Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) nafaka düzenlemesine yönelik son iptal kararı İzmir’de sokakları hareketlendirdi. Karara sert tepki gösteren Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi, yaptıkları basın açıklamasıyla yargı hamlesine karşı bayrak açtı. Kadınların kazanılmış haklarına yönelik sistematik bir saldırı yapıldığını savunan meclis üyeleri, bu kararın evlilik birliği içinde ekonomik olarak bağımsızlığı elinden alınan kadınları mutlak bir yoksulluğa mahkum edeceğini ilan etti.

Konak Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Sibel Güneş’in okuduğu bildiride, yargı cephesinden gelen bu hamlenin tesadüf olmadığı savunuldu.

"Erkeği kayıran sistem pekiştiriliyor"

Kadın hakları mücadelesinde 2015 yılından bu yana istikrarlı bir geriye gidiş yaşandığını belirten Avukat Sibel Güneş, geçmişteki kırılma noktalarını tek tek hatırlattı. Meclis bünyesinde kurulan Boşanma Komisyonu, İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede çıkılması ve 6284 sayılı Kanun’un içinin boşaltılması girişimlerinin ardından gelen bu son AYM kararı, bardağı taşıran son damla oldu.

Sistem, kadını ev içi emek kıskacına hapsediyor. Açıklamada, mevcut eril düzenin tüm ev içi sorumlulukları, çocuk ve yaşlı bakımını kadının omuzlarına yüklediği, ardından da sosyal hayattan izole ettiği aktarıldı. Erkek baskısıyla iş hayatından koparılan kadınların boşanma sonrası adeta sudan çıkmış balığa döndüğünü ifade eden Güneş, yoksulluk nafakasını süreyle sınırlandırma fikrinin hayatın olağan akışına tamamen aykırı olduğunu söyledi.

"Sembolik nafakalar kimseyi zengin etmiyor"

Kamuoyunda yaratılan "nafaka mağduru erkekler" algısına da cephe alan Kadın Meclisi, bu söylemi sert bir dille yalanladı. Güneş, Aile Mahkemelerinin zaten çok sıkı sosyo-ekonomik araştırmalar yapmadan nafaka bağlamadığını, bağlanan rakamların ise enflasyon karşısında eriyen komik ve sembolik meblağlar olduğunu belirtti.

Asgari yaşamın bile altında. Hayatı boyunca hiç çalıştırılmamış, hiçbir mal varlığı olmayan bir kadına verilen mevcut nafakalar, temel ihtiyaçları karşılamaktan çok uzak.

Buradaki asıl meselenin nafakanın süresi değil, kadının maruz bırakıldığı derin ekonomik şiddet ve cinsiyet eşitsizliği olduğu vurgulandı. Üstelik erkeklerin bu sembolik rakamları bile ödememek için başvurduğu yasal boşluklar ve hileler raporda geniş yer buldu.

Kayıt Dışı Çalışma ve Mal Kaçırma: Erkeklerin icra takibi başladığı an sigortasız çalışmaya yöneldiği, maaşını asgari ücretten gösterdiği ya da malvarlığını üçüncü kişilere devrettiği belgelendi.

Enflasyon Kurnazlığı: İcra ceza davalarının uzamasını fırsat bilen erkeklerin, tazyik hapsinden kurtulmak için sadece son üç aylık nafaka miktarını bilerek son ana kadar bekleterek ödediği, paranın bu süreçte tamamen değer kaybettiği paylaşıldı.

"Tek bir adım bile geri atmayacağız"

Kadını mutlak yoksulluğa sürükleyecek ve ekonomik bağımsızlığını baltalayacak her türlü politikanın karşısında duracaklarını belirten Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi, mücadeleden vazgeçmeye niyetli değil.

Sürecin peşini bırakmayacaklar. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararına ilişkin gerekçeli kararının açıklanmasının ardından hukuki ve sosyal tüm yolları sonuna kadar zorlayacaklarını belirten kadınlar, "Kazanılmış haklarımızdan tek bir adım bile geri atmayacağız" sözleriyle kamuoyuna kararlılık mesajı verdi.

