Son Mühür / İzmir’in en değerli bölgelerinden biri olan Güzelbahçe’de, doğasıyla öne çıkan geniş bir arazi için tartışma yaratacak bir imar hamlesi geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çamlı Mahallesi’nde yer alan ve daha önce “doğal ve ağaçlık karakteri korunacak alan” statüsünde bulunan 28 bin 456 metrekarelik arazinin kullanım kararını değiştirerek konut imarına onay verdi.

“Konut yapılması planlanıyor”

Ferid Türkoğlu’na ait olduğu belirtilen dev parselin kaderini değiştiren süreç, İzmir 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun bölgeyi “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” ilan etmesiyle hız kazandı. Bakanlık tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planıyla birlikte, yeşil dokunun korunması beklenen alan resmen yapılaşmaya açılmış oldu. Proje raporunda, “Ferid TÜRKOĞLU tarafından hazırlatılan raporun amacı “İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Çamlı Mahallesi, 2509 Ada, 6 Parselde, 1/5000 ölçekli L17-B-17-D, L17-B-17-C nolu 2 adet halihazır harita paftaları ve 1/1000 ölçekli L17-B-17-D-2-B, L17-B-17-C-1-A nolu 2 adet halihazır harita paftalarında sınırları belirtilen 3,31 ha’lık alana ait 1/5000 ölçekli nazım imar planına esas ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu” ile inceleme alanının yerleşime uygunluk durumunun değerlendirilmesidir. Bu kapsamda; söz konusu rapor Zem-Son Mühendislik Jeolojik Araştırma İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. tarafınca hazırlanmıştır. İnceleme alanında “Konut” yapılması planlanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

2 katlı lüks yapılaşma

Onaylanan yeni plan notlarına göre, söz konusu arazi için 0.30 emsal ve 6.50 metre olmak üzere 2 kat yükseklik sınırı getirildi. İzmir-Manisa Planlama Bölgesi’nin üst ölçekli planlarında “Kentsel Yerleşik Alan” olarak görünen ancak alt ölçekli planlarda korunması gereken hassas yapısıyla dikkat çeken bu bölge, son düzenlemeyle birlikte konut öncelikli bir statüye kavuştu.