İzmir’in Bergama ilçesinde yaşandığı iddia edilen olay kısa sürede İzmir kamuoyunun gündemine oturdu. Bir otoparkta gerçekleştiği öne sürülen olayda, eski belediye başkanı ile belediye çalışanı arasında gerginlik meydana geldi. Buna ek olarak, taraflar arasında geçmişe dayanan anlaşmazlığın olduğu da iddia edildi.

İddialar çerçevesinde olay, Bergama'daki Kültür Merkezi otoparkında gerçekleşti. Bergama Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli olduğu ifade edilen Şerif Topal, 1 Mayıs günü eşiyle birlikte yürüdüğü esnada, karşıdan gelen araçta Bergama'nın AK Partili eski Belediye Başkanı Hakan Koştu'yu gördü.

Topal’ın ifadelerine göre, söz konusu araç durdu ve Koştu araçtan indi. Ardından ise Topal'ın önünü kesti.

“Silah doğrulttu”

Şerif Topal tarafından verilen ifadede, Koştu’nun aracın arka kısmından aldığı silahı Topal'a doğrulttuğu ve tehdit içerikli sözler söylediği iddia edildi. Ayrıca, olay esnasında araçta yer alan sürücünün araya girerek duruma müdahale ettiği de ifade edildi.

Vatandaşlar devreye girdi!

Olayın çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle büyümeden sona erdiği ifade edildi. Topal’ın ifadesi çerçevesinde, eşi Rezzan Topal tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulduğu da belirtildi.

Geçmişe dayanan anlaşmazlık iddiası gündeme geldi!

Tüm bu gelişmeler ışığında, taraflar arasında geçmişte yaşanan idari süreçlerin de gerginliğe zemin hazırladığı iddia edildi. Şerif Topal tarafından verilen ifadede, 2022 yılında hakkında tutulan tutanaklar sonrası görevinden ayrıldığı, ancak açtığı dava sonucunda 2023 yılında yeniden göreve döndüğü ifade edildi.