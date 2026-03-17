Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir Gündem Masası’nda Tunç Erciyas’ın bu haftaki konukları Hasan Çölmekçi ve Yağmur Daştan'dı.

Programda İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın İzmir medyasıyla buluştuğu iftar yemeği konuşuldu. Gecede Çankrı'nın gündeme getirdiği Zübeyde Hanım Huzuruevi tartışması Gündem Masası'nın ana başlığıydı. Karşıyaka Belediyesi'ndeki maaş krizinin Zübeyde Hanım Huzurevi'nin devredilmesiyle aslında çözüme kavuşabileceğini dile getiren Hasan Çölmekçi, Cemil Tugay'a sert sözlerle yüklendi.

Şu anda atıl olarak bulunan Zübeyde Hanım Huzurevi tartışması İzmir gündeminden düşmezken Karşıyaka Belediyesi'nin zamanında SGK borçlarına karşılık burayı bakanlığa devredecekken bir türlü tahsilin gerçekleşmemesiyle ilgili Çölmekçi önemli açıklamalarda bulundu.

Hasan Çölmekçi'nin açıklamaları şu şekilde:

''Şimdi huzurevi olayına gelirsek, Şimdi atıl duran bir bina burası ve burayı ayağa kaldırmak istiyorlar. Zamanında bir öneri yapılmış burayla ilgili. Zamanında çok güzel bir öneri yapılmış. O zaman eğer, bu bina Karşıyaka Belediyesi tarafından devredilmiş olsaydı, Şu an Karşıyaka Belediyesi’nde, maaşların ödenmemesi konusunda bir sıkıntı olmayacaktı. Şu an Karşıyaka Belediyesi, SGK ve vergi borçları yüzünden dara girmiş olmayacaktı. Çünkü, sürekli olarak SGK borçları için kesinti yapılıyor gelen paradan. Böyle bir kesinti olduğu için de, Kent A.Ş işçilerine ücret ödenmiyor ya da yarım yamalak ödeniyor. İşte, böyle bir sıkıntı var.''

''Bir belediye başkanı bir milletvekilini arayarak yardım da isteyebilir...''

''Daha sonra Yıldız Hanım’da Ceyda Hanım’ı arayarak yardım istiyor. Ceyda Hanım’ın anlamı bu şekilde. Aynı şekilde Yıldız Hanım’da… Hatta kalktılar, magazinsel bir şey söylediler bunumla ilgili, yok kuaförde tanışmışlar falan… Tabiki böyle bir şey yok. Siyasiler zaten birbirini tanır. Öte yandan, bir belediye başkanı bir milletvekilini arayarak yardım da isteyebilir. Kentin çıkarları için hizmet için böyle bir şey yapılabilir. Biliyorsunuz zamanında Kocaoğlu da buna benzer bir şey yaptı. Gitti, Ankara’da sorunların çözümlerini yaptı. Hatta hükümetle de ortak çalıştılar. Burda da aynı şekilde Karşıyaka da emekçi işçilerin paralarını alabilmesi için bus orunun çözülmesi gerekiyordu ve gereği de yapıldı.''

''Cemil Tugay kamu zararı işledi''

''Eğer Cemil Tugay zamanında Karşıyaka’da başkanken bunları yapmış olsaydı, çoktan rahata ermişti. Şu anda, Cemil Tugay kamu zararı işlemiştir. Şu anda Karşıyaka belediyesinin bu batağa sürüklenmesinin en büyük sebebi Cemil Tugay’dır. Aynı şekilde, gider ayak aldığı 4 bin işçiye yetmezmiş gibi onları göndermeye çalıştı, beceremedi, ardından 2 bin 500 fazladan işçi aldı. O da bir kamu zararıdır. Adamların paralarını ödeyemiyorsun, alıyorsun bir de çıkarmaya çalışıyorsun üstüne 1500 işçiyi daha alıyorsun. Yani Karşıyaka’nın bu durumda olmasının en büyük endenlerinden biri Cemil Tugay’dır. Yıldız Hanım da, bunu açıkça söyleyemese bile sohbetlerde her zaman dile getirmektedir. Cemil Tugay yüzünden Karşıyaka Belediyesi bunları yaşıyor. Yani, biri çıkıp şu anda bu konudan Cemil Tugay’a dava açsa kamu zararından yargılanır.''