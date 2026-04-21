Son Mühür / Erkan Doğan - Türkiye’de tarım ürünlerinin yetiştiği önemli bölgelerinden biri olan Menemen Ovasında tarım yapan köylülerin tarlaları aşırı yağışlar ve Gediz yatağındaki tıkanıklıklar nedeniyle kullanılmaz hale geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu Başkan Vekili Erdal Karagöz, bölgenin Afet Bölgesi ilan edilmesini talep etti.

CHP’li Karagöz “Gediz ıslah edilmeli”

Sağanak yağmurlarda taşan Gediz Nehri, Menemen’de nehre komşu tarım arazileri kullanılamaz hale getirdi. Musabey, Çavuşköy, Yanıkköy, Haykıran, Belen köylerindeki bir çok tarım alanındaki ekili sebze ve meyveler de yok oldu veya kullanılamaz hale geldi! Bölgede incelemelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi ve Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu Başkan Vekili Erdal Karagöz, köylünün zararı ve yağışların tarım arazilerinde yarattığı tahribatla ilgili bir rapor hazırladı. Manisa Demirköprü Barajından Menemen’e kadar olan 110 kilometrelik alan üzerindeki yerleşim alanları evsel atıkları, sanayi atıkları, inşaat atıkları Gediz Nehrine atıldığını anlatan Karagöz, “İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu olarak Gediz Nehrinin ıslah edilmesi gerektiğini defalarca dile getirdik. İçerideki malzemelerini edelim. Deşarj ile ilgili bir çalışma yapalım dedik. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı ne de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu konuyu ciddiye almadı. Bu yüzden köylülerin bir çoğuna ürün ektikleri tarlaları yok oldu. Islah işlemi başlasaydı bu olayı kesinlikle yaşamayacaktı.

“Tüm Bölge Milletvekillerine sesleniyorum!”

Son Mühür’e bölgedeki kayıplar hakkında açıklamada bulunan Karagöz, “Acil olarak bu yatağın ıslah edilmesi lazım. Örneğin İznik Körfezi, Van Gölü temizliği yapıldığı halde, o güzel verimli toprakların verimlerin neden düşürüyoruz. Yaz sezonu suyun kirliliğinden bıktık, kışın da yağış nedeniyle bozulan tarlamalardan, köylülerin mağduriyetinden bıktık. Köylüler tarlasına giremiyor, yeni ürün dikimlerini yapamıyor. Ankara’daki yetkilileri, bölge milletvekillerine sesleniyorum. Lütfen gelsinler Menemen Ovasındaki sorunların çözümü için çalışmalar yapsınlar” dedi. Musabey Köyü’ndeki çiftçilerin önemli oranda etkilendiğini ve çaresizce yetkilerden destek beklediğini anlatan Karagöz, “Bölgede 38 bin dekar alan taşkınlar nedeniyle zarar gördü. Biz komisyon olarak tespitlerimiz yaptık. İlçe Tarım Müdürlüğü de benzer bir tespit yaptı. Çiftçilerin en azından kredi borçları ertelenebilir. Bu konuda bir çalışma yapılabilir. 38 bin dekar alanın bir an önce Afet Bölgesi ilan edilmesi gerekiyor” diye konuştu.