Mobil internet deneyimini yepyeni bir boyuta taşıyan 5G teknolojisi, hız ve düşük gecikme süresiyle öne çıksa da bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Özellikle baz istasyonlarının henüz yeterli yoğunluğa ulaşmadığı veya sinyalin sürekli dalgalandığı bölgelerde, akıllı telefonlar ağa tutunabilmek için ekstra güç harcıyor. Bu durum bataryanın adeta su gibi akmasına, veri paketinin hızlıca tükenmesine ve cihazın aşırı ısınmasına yol açıyor. Günlük koşturmaca içinde şarj problemini en aza indirmek ve kesinti yaşamadan stabil bir internet kullanmak isteyenler, telefon ayarlarından bu ağı devre dışı bırakmayı tercih ediyor. Menü adımlarının yanı sıra operatörlere gönderilen kısa mesajlarla da bağlantı türü kolayca değiştirilebiliyor.

İPHONE 5G NASIL KAPATILIR?

iPhone kullanıcıları, hücresel ayarlar menüsü üzerinden bağlantı tercihlerini saniyeler içinde yönetebiliyor. Batarya ömrünü korumak ve kesintisiz bir 4.5G/LTE deneyimi yaşamak isteyenler için izlenmesi gereken adımlar oldukça basit:

Telefonunuzun Ayarlar uygulamasına girin. Hücresel (veya Mobil Veri) sekmesine dokunun. Hücresel Veri Seçenekleri bölümünü açın. Ses ve Veri menüsüne tıklayın. Karşınıza çıkan ekrandan LTE seçeneğini işaretleyerek 5G'yi tamamen kapatın.

Aynı menüde yer alan "5G Otomatik" seçeneği, telefonun sadece şarjı çok etkilemeyecek durumlarda 5G'yi kullanmasını sağlar. Ayrıca iPhone'larda Düşük Güç Modu açıldığında, 14 ve 15 serilerinde 5G tamamen devre dışı kalırken, 12 ve 13 serilerinde sadece yoğun veri aktarımlarında arka planda çalışır.

ANDROİD TELEFONLARDA 5G KAPATMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Samsung, Xiaomi, Oppo gibi Android işletim sistemine sahip telefonlarda 5G'yi devre dışı bırakma mantığı aynı olsa da cihazların arayüzlerine göre menü isimlerinde ufak farklılıklar görülebiliyor. Çoğu Android modelinde işlemi şu sırayla yapabilirsiniz:

Ayarlar menüsünü açın. Bağlantılar (veya Ağ ve İnternet) sekmesine girin. Mobil Ağlar bölümüne dokunun. Ağ Modu (veya Tercih Edilen Ağ Türü) seçeneğini açın. Listeden 4G/LTE (veya 4.5G) seçeneğini işaretleyin.

VODAFONE, TURKCELL VE TÜRK TELEKOM 5G İPTALİ NASIL YAPILIR?

Cihaz ayarlarını değiştirmekle uğraşmak istemeyen veya hattını tamamen 5G'ye kapatmak isteyen kullanıcılar, kullandıkları operatör üzerinden de işlem yapabiliyor.

Vodafone: Telefonun mesajlar bölümüne girip IPTAL 5G yazarak 7000 'e kısa mesaj gönderebilirsiniz. Ayrıca Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden "İnternet ve Servis Ayarları" kısmından da kapatma işlemi yapılabiliyor.

Turkcell: Şebeke tercihinizi değiştirmek için 4.5G yazıp 2200 'a SMS atabilirsiniz. Turkcell'in mobil uygulamasındaki "İşlem Merkezi" menüsünden de bağlantı ayarlarını düzenlemek mümkün.

Türk Telekom: İptal işlemi için IPTAL 5G yazıp 5555'e kısa mesaj yollayabilir veya 444 1 444 numaralı müşteri hizmetlerini arayarak hattınızın 5G erişimini kapattırabilirsiniz.

5G NEDEN KAPATILIYOR, ŞARJI ETKİLER Mİ?

Kullanıcıların bağlantı hızını düşürmeyi göze alarak 5G'yi kapatmalarının ardında yatan en temel sebep batarya performansı oluyor. Sinyalin zayıf olduğu kapalı alanlarda veya seyahat halindeyken, telefonun sürekli en iyi 5G baz istasyonunu araması pilin çok hızlı erimesine neden oluyor. Bir diğer etken ise kapsama istikrarı olarak öne çıkıyor. Şebekenin bir gidip bir geldiği noktalarda bağlantı sürekli koptuğu için uygulamalar yavaşlıyor ve sayfalar geç açılıyor. Bu gibi durumlarda 4G'ye geçiş yapmak, çok daha akıcı ve sorunsuz bir internet deneyimi sunuyor.