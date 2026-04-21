İzmir’in Aliağa ilçesinde emniyet güçleri, bir süredir peşinde bir firariyi nefes kesen bir operasyonla ele geçirdi.

Ekipler firariyi yakalamak için çalışma başlattı

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede kamu düzeni ve güvenliği sağlamak nedeniyle hakkında arama kararı bulunan şahıslara karşı inceleme başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takipler neticesinde, cezaevinden kaçan ve hakkında ağır hapis cezaları olan bir kişinin ilçede gizlendiği bilgisi edinildi.

Başkasının kimliğiyle gizlenmeye çalışmış

Güvenlik ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, şüphelinin 42 yaşındaki S.K. olduğu ve dolandırıcılık suçlarından çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

11 farklı suç dosyasından aranan S.K.’nın, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Yakalanmamak için adına firarinin, başka birisine ait bir kimliği kullandığı belirlendi.

Operasyonla yakalandı

S.K.’nın gizlendiği adresi tespit eden asayiş ekipleri, operasyon için harekete geçti. Yapılan baskınla cezaevi firarisi, polis ekipleri taradından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu biten şahıs, sevk edildiği adli makamlarca yeniden cezaevine gönderildi.