İzmir’in Buca ilçesi, dün akşam saatlerinde bir kız öğrenci yurdundan gelen haberle hareketli dakikalar yaşadı. Yıldız Mahallesi’nde bulunan ve üniversite öğrencilerinin konakladığı devlette bağlı kız yurdunda, akşam yemeği sonrası onlarca öğrenci fenalaştı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere sevk edilen öğrencilerin durumu, bölgedeki sağlık ekiplerini ve yurt yönetimini alarma geçirdi.

Gazi Ayşe Hanım Yurdu’nda korkutan gece

Olay, Yıldız Mahallesi 203/38 Sokak mevkiinde yer alan Gazi Ayşe Hanım Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana geldi. Üç ayrı bloktan oluşan ve geniş bir öğrenci kapasitesine sahip olan yurtta, akşam öğününü tüketen öğrencilerde kısa bir süre sonra mide bulantısı ve halsizlik gibi şikayetler görülmeye başlandı. Rahatsızlıkların hızla yayılması üzerine durum, yurt görevlileri tarafından vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi

Yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve ambulans yönlendirildi. İlk müdahaleleri yurt binasında yapılan 28 kız öğrenci, ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelerin acil servislerine nakledildi. Hastanelerde müşahede altına alınan üniversitelilere, gıda zehirlenmesi ihtimaline karşı gerekli tıbbi tetkikler ve serum tedavileri uygulandı. Sağlık ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde tahliye süreci hızlı bir şekilde tamamlandı.

Zehirlenme şüphesi üzerine inceleme başlatıldı

Öğrencilerin sağlık durumlarının kontrol altına alınmasının ardından, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için ilgili birimler harekete geçti. Akşam yemeğinde sunulan gıdalardan analiz edilmek üzere numuneler alınırken, hijyen koşulları ve saklama şartlarına dair geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, benzer bir durumun tekrarlanmaması adına yurt mutfağındaki denetimlerin sıkılaştırıldığını ve adli sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

