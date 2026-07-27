Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, UNICEF Türkiye ve Ege Sağlık Vakfı ortaklığıyla kadın dayanışma merkezlerinden hizmet alan ailelerin çocuklarına dair yeni bir program başlattı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun da finansman sağladığı çalışma çerçevesinde, 10-17 yaş grubundaki yaklaşık bin çocuğun ihtiyaçları bilimsel yöntemlerle incelenecek. Proje, Türkiye genelinde destek almaya hak kazanan 21 çalışma arasında bulunuyor.

Koordinasyon toplantısına 60 temsilci katıldı

Programın tanıtım ve koordinasyon toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde Çetin Emeç Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Toplantıya UNICEF Türkiye, Ege Sağlık Vakfı, ilgili kurumlar ve 19 ilçe belediyesinden 60 temsilci katıldı.

Ege Sağlık Vakfı’nın akademik birikimi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin saha tecrübesini birleştiren projeye İzmir Demokrasi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hande Şahin liderlik etti.

Katılımcılar bilgilendirildi

Toplantının açılışında konuşan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, çocuk hakları odaklı yerel yönetim anlayışının öneminden bahsetti.

UNICEF ACAR Program Sorumlusu Dr. Oğulcan Çelik ise yerel yönetimlerin çocuk koruma süreçlerindeki rolünü aktardı.

Ege Sağlık Vakfı Genel Müdürü Aynur Demirtaş Ergun yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşları arasındaki ortaklık vurgu yaparken, Proje Koordinatörü Prof. Dr. Hande Şahin araştırma yöntemi, etik ilkeler, saha uygulamaları ve çalışma programı hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

İş birliğinin yol haritası belirlendi

Toplantının ikinci bölümünde gerçekleştirilen değerlendirmelerde ilçe belediyeleri ve proje ortaklarının saha uygulamasındaki rolü ile görev dağılımı ele alındı.

Soru-cevap kısmında belediyelerin projeye sağlayacağı katkılar ve saha organizasyonu görüşüldü. Yapılan planlamayla kurumlar arası iş birliğinin yol haritası belirlendi.

14 kadın dayanışma merkezinde yürütülecek

Saha çalışmaları, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı 14 kadın dayanışma merkezinde yapılacak.

Bu merkezlerden hizmet alan 10-17 yaş aralığındaki yaklaşık bin çocuğun psikososyal durumları, ihtiyaçları ve maruz kaldıkları riskler değerlendirilecek.

Ortaya çıkacak olan bulgular, çocuk koruma hizmetleri ve eğitime erişim gibi alanlarda yerel sosyal hizmet politikalarının geliştirilmesinde kullanılacak.

İhtiyaç sahibi aileler ilgili birimlere yönlendirilecek

Saha incelemeleri sırasında destek gereksinimi tespit edilen çocuklar ve aileleri, vakit kaybetmeden ilgili sosyal hizmet yerlerine sevk edilecek. Bu adımla çocukların koruyucu ve önleyici hizmetlere erişiminin hızlandırılması planlanıyor.