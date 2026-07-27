Son Mühür / Türkiye’de 2010’lu yıllara kadar ilaç dağıtım kooperatifi olarak 4 bin 500 eczanenin ortağı olduğu İzmir Eczacılar Temin ve Dağıtım Kooperatifi’nin (EDAK) iflas süreci devam ediyor. Geçtiğimiz yıl nisan ayında 1979’da kurulan şirketin iflasına karar verilmiş; Türkiye genelinde 29 ilde 18 şubeye ulaşan kooperatifin tasfiye süreci başlamıştı. İzmir iş dünyasının köklü ve simge isimlerinden olan ve bir dönemin dev kooperatifi olarak da bilinen EDAK’ın iflas sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şimdi de EDAK için yeni bir adım attı.

İtirazların da önü açıldı

Bornova’nın Egemenlik Mahallesi’nde faaliyet gösteren müflis kooperatiften alacaklıların sıra cetveli tamamlandı. Hazırlanan cetvel, İzmir İflas Müdürlüğü’nce incelemeye açıldı. Alacakların esasına itiraz etmek isteyenlerin 15 gün içinde İzmir Asliye Ticaret Mahkemeleri’ne başvurması noktasında çağrı yapılırken sıralamaya ilişkin itirazların ise yine aynı sürede en geç bir hafta içinde İzmir İcra Hukuk Mahkemeleri’ne açılacak davalarla sürdürülebileceği belirtildi.

EN Eczane’yi hayata geçirmişti

EDAK Ecza Kooperatifi, 2016 yılında ‘En Eczane’ modelini hayata geçirmişti. Dönemin EDAK Başkanı Emre Bacanak, “Bu projede eczane eczacıya ait ve hep öyle kalsın diye eczacının ortağı olduğu Kooperatifi, eczanenin işletme fonksiyonlarını standardize ediyor. Böylece eczacının eczanesinde sadece eczacılık yapmasına gerekli zamanı yaratıyor. Ayrıca, sistemin tanıtımını da kooperatif üstleniyor. Projenin amacı tüketiciyi işin merkezine koyup, eczacının tüketiciye daha iyi hizmet etmesini sağlamaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Ekonomik sıkıntılara yenildi

İlaç tedarik süreçlerinde tam otomasyon sistemiyle çalışan EDAK’ın bir süre yönetim krizi ve sermaye yetersizliği yaşamaya başladığı biliniyor. 15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişimi sonrası ekonomide yaşanan sıkıntılı sürece yüksek kredi borcuyla yakalanan büyük kooperatif, o dönemden sonra faaliyetlerine durdurmuştu.