Emlak piyasasında işlem yapan herkes, çok dikkatli olmazsa birikimlerini korumak isterken altından kalkılamayacak cezalara maruz kalma ihtimali taşıyor.

Tapuda Eksik Göstermenin Ağır Faturası

İzmir'de gayrimenkul satarken değerini düşük yazdırıp paranın büyük kısmını elden teslim almak artık çok büyük bir kumar. Bakanlığın geçmişe yönelik sıkı denetimleri, fahiş cezaları ve faizleri beraberinde getiriyor. Ticari mülklerde veya pahalı dairelerde sıkça görülen bu alışkanlık, insanın uykularını kaçıracak cinsten riskler barındırıyor. İşin uzmanı Şenay Araç, kayıt dışı kalan bu birikimlerin Varlık Barışı sayesinde teminata alınabileceğini müjdeliyor.

Riski Sıfırlamanın Yasal Formülü

Diyelim ki İzmir'de tapuya gittiniz. 12 milyonluk dükkanınızı satarken devlete 5 milyon bildirdiniz, 7 milyonu ise çanta içinde nakit aldınız. Araç'ın ifadesiyle bu durum doğrudan ateşle oynamaktır. Fakat bu parayı finansal kurumlara bildirip ekonomiye kazandırırsanız, devlet size çok net vergi teşvikleri sunuyor. Başlangıçtaki yüzde 5'lik kesinti, sistemde kaldığınız ikinci yılda yüzde 3, üçüncü yılda yüzde 2, dördüncü yılda yüzde 1 oluyor. Beş yıl dayananlar ise tamamen vergisiz yasal korumanın tadını çıkarıyor.

Cezadan Kaçış İçin Zaman Daralıyor

Bu koruma kalkanından yararlanmanın birinci şartı erken davranmak. Maliyeden bir inceleme tebligatı gelmeden başvurunuzu yapmalısınız. Aksi halde şansınız tamamen elinizden uçup gidiyor. Şenay Araç, 2027 başından itibaren oranların yarım puan artacağına dikkat çekerek 2026'nın en hesaplı dönem olduğunu belirtiyor. Kanun o kadar net ki, elden aldığınız tutarı beyan ettiğiniz an, tapudaki hatanızdan dolayı hakkınızda hiçbir vergi incelemesi yapılamıyor. Yüzde 25-40 bandındaki o korkunç cezalara yakalanmamak sadece sizin elinizde.