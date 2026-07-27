Son Mühür- İzmirli vatandaş haftanın ilk güne su kesintisleriyle uyandı. İzmir’in çeşitli ilçelerinde ana boru arızası, elektrik arızası ve altyapı çalışmaları nedeniyle musluklar kesilecek. Bornova, Buca, Konak başta olmak üzere birçok ilçenin bazı mahallelerinde su kesintileri meydana gelecek. Kesintiler değişiklik göstererek 1 ile 3 saat sürmesi planlanıyor.
İşte İZSU tarafından yayımlanan o liste:
BORNOVA / Egemenlik
Kesinti Süresi: 27.07.2026 | 10:05 - 12:05 (Yaklaşık 2 saat)
Arıza Tipi: Bölge Vana Arızası
Açıklama: Egemenlik Mahallesi 6106/1 sokak içi branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatıldı.
BUCA / Cumhuriyet, İzkent
Kesinti Süresi: 27.07.2026 | 08:50 - 09:50 (Yaklaşık 1 saat)
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: 1252 sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi gerçekleşti.
KONAK / Etiler, Kocakapı, Oğuzlar
Kesinti Süresi: 27.07.2026 | 10:12 - 12:12 (Yaklaşık 2 saat)
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: 1253--2 önü ana boru arızası.
MENDERES / Çukuraltı
Kesinti Süresi: 27.07.2026 | 10:15 - 11:15 (Yaklaşık 1 saat)
Arıza Tipi: Diğer
Açıklama: Özkent ve Umut caddelerinin üst kotlarına geçici olarak su verilemeyecek.
MENEMEN / Irmak, Zeytinlik
Kesinti Süresi: 27.07.2026 | 10:21 - 12:21 (Yaklaşık 2 saat)
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmakta.
SEFERİHİSAR / Orhanlı
Kesinti Süresi: 27.07.2026 | 09:18 - 12:18 (Yaklaşık 3 saat)
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: Koca Pınar caddesi ve civarına geçici olarak su verilemeyecek.
TİRE / Toki
Kesinti Süresi: 27.07.2026 | 10:00 - 12:00 (Yaklaşık 2 saat)
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: Ana boru arızası.
TİRE / Atatürk, Fatih, Hürriyet
Kesinti Süresi: 27.07.2026 | 09:30 - 12:30 (Yaklaşık 3 saat)
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: Ana boru arızası.
ÇİĞLİ / Atatürk, Esentepe, İzkent
Kesinti Süresi: 27.07.2026 | 10:00 - 13:00 (Yaklaşık 3 saat)
Arıza Tipi: Elektrik Arızası
Açıklama: Gediz EDAŞ kaynaklı enerji kesintisinden dolayı pompalar devre dışı kaldı.