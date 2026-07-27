Son Mühür- İzmirli vatandaş haftanın ilk güne su kesintisleriyle uyandı. İzmir’in çeşitli ilçelerinde ana boru arızası, elektrik arızası ve altyapı çalışmaları nedeniyle musluklar kesilecek. Bornova, Buca, Konak başta olmak üzere birçok ilçenin bazı mahallelerinde su kesintileri meydana gelecek. Kesintiler değişiklik göstererek 1 ile 3 saat sürmesi planlanıyor.

İşte İZSU tarafından yayımlanan o liste:

BORNOVA / Egemenlik

Kesinti Süresi: 27.07.2026 | 10:05 - 12:05 (Yaklaşık 2 saat)

Arıza Tipi: Bölge Vana Arızası

Açıklama: Egemenlik Mahallesi 6106/1 sokak içi branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatıldı.

BUCA / Cumhuriyet, İzkent

Kesinti Süresi: 27.07.2026 | 08:50 - 09:50 (Yaklaşık 1 saat)

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: 1252 sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi gerçekleşti.

KONAK / Etiler, Kocakapı, Oğuzlar

Kesinti Süresi: 27.07.2026 | 10:12 - 12:12 (Yaklaşık 2 saat)

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: 1253--2 önü ana boru arızası.

MENDERES / Çukuraltı

Kesinti Süresi: 27.07.2026 | 10:15 - 11:15 (Yaklaşık 1 saat)

Arıza Tipi: Diğer

Açıklama: Özkent ve Umut caddelerinin üst kotlarına geçici olarak su verilemeyecek.

MENEMEN / Irmak, Zeytinlik

Kesinti Süresi: 27.07.2026 | 10:21 - 12:21 (Yaklaşık 2 saat)

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmakta.

SEFERİHİSAR / Orhanlı

Kesinti Süresi: 27.07.2026 | 09:18 - 12:18 (Yaklaşık 3 saat)

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Koca Pınar caddesi ve civarına geçici olarak su verilemeyecek.

TİRE / Toki

Kesinti Süresi: 27.07.2026 | 10:00 - 12:00 (Yaklaşık 2 saat)

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Ana boru arızası.

TİRE / Atatürk, Fatih, Hürriyet

Kesinti Süresi: 27.07.2026 | 09:30 - 12:30 (Yaklaşık 3 saat)

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Ana boru arızası.

ÇİĞLİ / Atatürk, Esentepe, İzkent

Kesinti Süresi: 27.07.2026 | 10:00 - 13:00 (Yaklaşık 3 saat)

Arıza Tipi: Elektrik Arızası

Açıklama: Gediz EDAŞ kaynaklı enerji kesintisinden dolayı pompalar devre dışı kaldı.