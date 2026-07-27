Son Mühür - Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız veren Trendyol Süper Lig temsilcisi Göztepe, kaleci transferinde önemli bir adım attı. Sarı-kırmızılı yönetim, yabancı oyuncu kontenjanını ağırlıklı olarak orta saha ve hücum hattında değerlendirmeyi planlarken, kalede ise yerli ve tecrübeli bir isimle yola devam etmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda İzmir ekibinin gündemine Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Günay Güvenç geldi.

Resmi açıklama bekleniyor

Daha önce Göztepe forması da giyen ve kulübü yakından tanıyan 35 yaşındaki Günay Güvenç ile yürütülen görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. Tarafların büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenilirken, kalan son detayların çözüme kavuşmasının ardından transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması ve resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Yerli kaleci operasyonu

Teknik heyetin, Süper Lig tecrübesi ve liderlik özellikleriyle öne çıkan Günay Güvenç ismi üzerinde ısrarla durduğu belirtiliyor. Yönetimin yerli kaleci tercih etmesi sayesinde yabancı oyuncu kontenjanının hücum ve orta saha bölgelerinde daha verimli kullanılması amaçlanıyor. Deneyimli file bekçisinin saha içindeki liderliği, kritik maçlardaki performansı ve soyunma odasına sağlayacağı katkının da bu transfer kararında önemli rol oynadığı ifade ediliyor.