Son Mühür- İlçedeki üretim ve istihdam merkezlerine yönelik ziyaretlerine tam gaz devam eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova 3. Sanayi Sitesi’ni ziyaret etti. Başkan Eşki, Site Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Demirel ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek sanayi sitesinin genel durumu ve esnafın talepleri hakkında detaylı bilgi aldı.

"Üreten, istihdam yaratan ve katma değer sağlayan esnafımız başımızın tacıdır"

Esnafın gücüne güç katmak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Bornova sadece bir eğitim ve kültür kenti değil, aynı zamanda çok güçlü bir sanayi kentidir. Üreten, istihdam yaratan ve katma değer sağlayan esnafımız başımızın tacıdır. Sitemizin yaşadığı sorunları çok iyi biliyoruz. Bu sorunları kronikleştirmeden, sanayi yönetimimizle el ele vererek, ortak akılla ve hızla çözeceğiz" diye konuştu.

"Çözüm odaklı yaklaşım esnafımıza güç veriyor"

3. Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Demirel ise Başkan Eşki’ye destekleri için teşekkür ederek, "Ruhsatlandırma süreçlerindeki kolaylıklar, temizlik hizmetleri, çevre düzenlemeleri ve sanayimizin çehresini değiştiren yol çalışmaları için başta Belediye Başkanımız Ömer Eşki olmak üzere tüm Bornova Belediyesi ekiplerine teşekkür borçluyuz. Bu samimi ve çözüm odaklı yaklaşım esnafımıza güç veriyor" dedi.