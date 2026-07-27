Osman Günden / Son Mühür - AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti hükümetlerinin kültür ve eğitim projeleri çerçevesinde İzmir’e kazandırılan İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi’nin sunduğu imkânlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kütüphanenin kapılarının her yaştan kitleye açık olduğunu belirten Saygılı, merkezin sadece bir kitaplık değil, aynı zamanda kültür, sanat ve teknoloji üssü olarak konumlandığını ifade etti.

"Atatürk İl Halk Kütüphanesi yaklaşık 5.000 metrekareyle hizmet veriyor''

Kütüphanenin sunduğu fiziki imkânları ve hizmet kapasitesini aktaran İl Başkanı Bilal Saygılı, "AK Parti hükümetlerimizin kültür ve eğitim yatırımları kapsamında İzmir’imize kazandırılan İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi, yaklaşık 5.000 metrekarelik modern hizmet alanıyla çocuklarımızdan gençlerimize, yetişkinlerimizden görme engelli vatandaşlarımıza kadar herkese hizmet veriyor. 72 binin üzerinde kitap, 69 binin üzerinde kayıtlı üye, robotik kodlama, ebru, resim ve ahşap tasarım atölyeleri, Millî Dijital Kütüphane erişimi... Tüm bu imkânlarıyla kitap, bilgi, kültür, sanat ve teknolojinin buluştuğu kütüphanemiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine yapılan önemli bir yatırımdır." şeklinde konuştu.

Kütüphanenin teknoloji ve bilgiyle buluşma noktası olduğunu vurgulayan Saygılı, İzmir’e yönelik yatırım ve hizmet anlayışlarını şu sözlerle sürdürdü:

"Teknolojinin buluştuğu kütüphanemiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine yapılan önemli bir yatırımdır. Türkiye Yüzyılı’nda İzmir için eser üretmeye, geleceğimize yatırım yapmaya devam ediyoruz."