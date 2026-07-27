Ege'nin metropolünde her gün direksiyon sallayan binlerce vatandaş için akaryakıt maliyetleri yeni bir evreye geçiyor. Dış dünyada tırmanan petrol fiyatları, devletin vergi feragatı kapasitesini doldurdu. Bundan sonraki süreçte küresel piyasalardaki her dalgalanma doğrudan İzmirli sürücülerin cebini yakacak.

Pompadaki Sübvansiyon Motorinde Sona Erdi

Orta Doğu'daki krizin derinleşmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik riskleri ham petrolü 100 dolara fırlattı. İç piyasada fırlayan bu maliyetleri göğüslemek için devrede olan ÖTV indirim mekanizması, motorinde sınırlarını tüketti. Litrede 13 lira 90 kuruşluk Özel Tüketim Vergisi payının tamamı harcandı. Bu demektir ki, motorin fiyatlarında bundan sonra yaşanacak her maliyet artışı doğrudan istasyon tabelalarına yansıyacak.

Benzin Kullananlar İçin Kalan Marj

Benzin tarafında ise sürücülerin sığınabileceği küçük bir alan daha duruyor. Benzinde toplam 14 lira 82 kuruşluk vergi esnekliğinin şu ana kadar 10 lira 59 kuruşu harcandı. Sürücülerin önünde hâlâ 4 lira 23 kuruşluk bir vergi sübvansiyon alanı bulunuyor. Ancak motorinde bu alan tamamen sıfırlandı.

Hazine Bütçesinden Feragat Edilen Dev Tutar

Devletin fiyatları dengede tutmak adına feda ettiği meblağ göz dolduruyor. Mart 2025'ten bu yana vazgeçilen ÖTV geliri 250 milyar lirayı geçti. Piyasalardaki olumsuz seyrin devam etmesi halinde yıl sonuna kadar Hazine'nin feragat edeceği tutarın 600 milyar liraya tırmanması bekleniyor.

Sürücülerin Depo Hesabı Değişiyor

Peki bu vergi desteği vatandaşın cebine nasıl dokundu? 50 litrelik bir motorin deposunda sağlanan fayda 695 lirayı bulurken, benzinli bir araçta aynı depoda 529 liralık bir rahatlama sağlandı. Fiyat dalgalanmalarını vergiyle dengeleyen eşel mobil sistemi, motorinde sınırına geldiği için artık İzmirli sürücüler ham petrol piyasalarıyla baş başa kaldı.