Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, okullarda başlattığı yeni bir projeyle çocukları hareketli yaşama teşvik ediyor.

"Hareket Et, Eğlen, Güçlen" başlığı altında sürdürülen bu çalışma, çocukların sporla ve hareketli yaşamla daha erken yaşta tanışmasını planlanıyor.

Ekipler çocuklarla bir araya geldi

Belediyenin Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü ve Sağlık Eğitimleri Şube Müdürlüğü ekipleri bir araya toplanarak, Okul Aile Birliklerine Destek Projesi'nin kapsamını genişletti.

Menderes, Bergama, Torbalı ve Aliağa'daki okullara uğrayan uzman ekip, çocuklarla bir araya geldi. Eğitimleri veren Merve Akıncıoğlu, çocuklara yalnızca spordan bahsetmekle kalmadı, sporun günlük yaşamın bir parçası haline gelmesinin neden bu kadar önlemli olduğundan bahsetti.

Eğlenerek enerji attılar

Öğrenciler, eğitimin sonunda öğrenmenin dışında hareket etmenin ne kadar keyifli olduğunu bizzat deneyimledi. Eğitim sırasında çocuklar hem enerji attı hem de sağlıklı bir yaşam tarzının temellerini eğlenerek attı.

Hedef daha çok çocuğa ulaşmak

Projenin görevlilerinden Yağmur İnanır, özellikle imkanları sınırlı olan bölgelerdeki çocuklara ulaşmanın kendileri için öncelikli olduğunu söyleyerek,

"Amacımız çocukların sadece fiziksel değil, sosyal ve ruhsal olarak da gelişimlerine katkı sunmak. Bu çalışmaların meyvelerini önümüzdeki eğitim döneminde daha geniş kapsamda toplamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.