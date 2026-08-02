2'nci Lig’de yeni sezon öncesi genç ve dinamik bir kadro kurmak için kollarını sıvayan Aliağa FK, gözünü Süper Lig devinin genç yeteneğine dikti. Sarı-siyahlılar, Karşıyaka’dan Fenerbahçe’ye transfer olan 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt’u kiralık olarak renklerine bağlamak için harekete geçti. Pazarlıklar kızışıyor.

500 Bin Euro'luk bonsevis ve büyük sıçrama

Geçen sezon Karşıyaka altyapısından A takıma yükselen Adem Yeşilyurt, sergilediği performansla dev kulüplerin radarına girmişti. 2 gol ve 2 asistlik katkısının ötesinde sahaya koyduğu oyunla dikkatleri üzerine çeken genç krampon, 500 bin Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan pay karşılığında Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

Sarı-lacivertli yönetim ise oyuncunun pişmesi taraftarı. 19 yaşındaki kanat oyuncusunun düzenli forma giyip gelişimini sürdürmesi için kiralık gönderilmesi fikri masada duruyor.

İzmir Kulübü devrede, rakip Kayseri

Halihazırda Fenerbahçe ile antrenmanlarına devam eden İzmirli futbolcu için tek istekli Aliağa FK değil. Kayseri temsilcisi Erciyes 38 FK da genç yeteneği kadrosuna katmak adına nabız yokluyor.

Aliağa ekibi ise transferde bir adım öne geçmek için şartları zorluyor. Memleketine dönmeye sıcak bakabileceği konuşulan Adem'in geleceği, Fenerbahçe teknik heyetinin vereceği son kararla netlik kazanacak. İpler yönetimin elinde.

