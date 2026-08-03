Son Mühür/ Emine Kulak- Tire Belediyesi’nin Ağustos Ayı olağan meclis toplantısının 1. Birleşimi yapıldı. CHP için verilen mutlak butlan kararın ardından parti içinde, atanan yönetim kabul edilmedi. Özgür Özel ile yol yürümek isteyen partililer CHP’den istifa ederek, Özel’in kurduğu Yeni Parti’ye geçmek için üyeliğini sonlandırdı. Bu nedenle Belediye Meclisleri’nde görevli üyelerin görevlerinde istifa yaşandı, yeni görev dağılımları yapıldı.

1.Meclis başkanvekili görevinden istifa etti

Meclis 1. Başkanvekili seçilen Meclis Üyesi Hakan Ayhan 29.07. 2026 tarihinde dilekçe verdi. Ayhan dilekçesiyle 1. Başkanvekilliğinden istifa etti. Ayhan’ın yerine Bağımsız meclis üyelerinden Çağdaş Özen, AK Parti’den Mehmet Çeltikçioğlu aday gösterildi. Çağdaş Özen1. Meclis başkanvekili oldu.

Yeni Parti yolunda 1 fire mi?

CHP’li 16 meclis üyesinin 15’i, meclisin ilgili komisyonlarından istifa etti.

Okuroğlu: Partimizden istifa etmiştik

Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, “Geçtiğimiz haftalarda yeni gelişmelerle birlikte grubu bulunduğumuz partimizden istifa etmiştik. Bu nedenle Nisan ayına kadar meclis komisyonlarında görev alan üyelerimizin istifasının yerine seçim yapılması gerekiyor” dedi.

CHP’den istifa eden ancak Yeni Parti’ye henüz üyelik yapılmadığı için komisyonlarda görevlendirilen bağımsız meclis üyeleri şu şekilde;

Plan ve Bütçe Komisyonuna; Çağdaş Özen, Ercan İşlekoğlu, Büşra Nur

Çevre ve Sağlık Komisyonuna; Uğur Gönenç, Mustafa Önem, Hüseyin Zincircioğlu

Tarım ve Orman Komisyonuna; Hidayet Metin, Mustafa Önem, Aysun Yağcıoğlu

İmar ve Şehircilik Komisyonuna; Hidayet Metin, Büşra Nur, Kamil Taşal

Hukuk Komisyonu; Bengi Arslan, Melih Özer, Çağdaş Özen

Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu; Büşra Nur, İsmail Can, Hüseyin Zincircioğlu

Kültür Turizm Komisyonuna; Uğur Gönenç, İsmail Can Karabaşoğlu, Ercan işlekoğlu

Kadın ve Erkek Eşitliği Komisyonu; Büşra Nur, Aysun Yağcıoğlu, Bengi Arslan

Kentsel Dönüşüm Komisyonuna; Hidayet Metin, Kamil Taşal, Ercan İşlekoğlu

Engelsiz Tire Komisyonuna; Uğur Gönenç

Doğal Afet Komisyonuna; Aysun Yağcıoğlu, Mustafa Önem

Gayrimenkul değer tespit komisyonuna; Çağdaş Özen, Ercan İşlekoğlu, İsmail Can Karabaşoğlu

Sokak hayvanları koruma komisyonuna; Uğur Gönenç, Aysun Yağcıoğlu, Büşra Nur