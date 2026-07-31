Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Valiliği ve Tire Kaymakamlığı, ilçedeki kırsal mahallelerin yol altyapısını yenilemek için harekete geçti. Bölgeye 20 bin metrekare kilit parke taşı gönderildi. Malzemelerin ilk durağı Yenioba Mahallesi oldu.

AK Parti Tire İlçe Başkanı Abdülkadir Uğurlu, sokaklarda başlayan döşeme çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların durumunu kontrol eden Uğurlu, taş döşeme işlemlerinin ihtiyaç sırasına göre diğer köylerde de devam edeceğini aktardı.

Kahvehanede vatandaşla bir araya geldi

Saha incelemesinin ardından mahalle kahvehanesine geçen Uğurlu, burada mahallelilerle bir süre sohbet etti. Köylülerin taleplerini dinleyen Uğurlu, kırsaldaki yaşam şartlarını iyileştirmek için planlanan yatırımları adım adım uygulayacaklarını dile getirdi.

Tedavisi süren muhtara geçmiş olsun mesajı

Uğurlu, ziyaret sırasında İzmir'de tedavisi devam eden Yenioba Mahalle Muhtarı Ahmet Sunel'i de unutmadı. Muhtar Sunel’e geçmiş olsun dileklerini ileten Uğurlu, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni etti.

Yatırımın ilçeye ulaşmasında emeği geçenlere teşekkür eden Uğurlu, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve Tire Kaymakamı Mesut Yakuta'nın desteğiyle altyapı projelerini sürdüreceklerini söyledi.

