Son Mühür- Bülent Tercan TERBAY Yönetim Kurulu Başkanı ile yaptığı ziyarette mesleki eğitimin gelişmesinin sanayi için çok önemli olduğunu belirtti. Bu doğrultuda meslek eğitimin yaygınlaştırılmasını talep etti.1985 yılından bu zamana kadar torna, tesviye ve kaynakçılık alanlarında eğitim verdiklerini belirten Tercan, eğitim alan kişilere de istihdam sağladıklarını belirtti.

Mesleki eğitimin önemi

Mesleki eğitimin önemi üzerinde duran Tercan “İşsiz sayısı fazla olmasına rağmen sektörlerde yetişmiş eleman bulunamıyor. Sanayinin yanı sıra Bacasız Fabrika olarak nitelendirilen turizm alanında da önemli kalifiye elaman sorunu yaşanıyor. Yunanistan, Mısır gibi ülkeler turizm sayesinde refahına refah katarken Türkiye turizmi geliştirmek için gereken elemanları bile bulamıyor. Çünkü mesleki eğitim ikinci plana atılmış durumda.

Herkes evladının doktor, avukat, akademisyen olmasını istiyor. Ama Türkiye’nin tornacıya, marangoza, kaynakçıya, oto tamircisine, kısaca zanaatkarlara da ihtiyacı var. Üstelik bu ustalar iyi de para kazanıyor. Sokaklar üniversite mezunu işsizlerle doluyken, maharetli ustalar asgari ücretin üç dört katı gelir elde edebiliyor. Büyük veya küçük bugün her sektörde geriden yetişmiş eleman gelmiyor. Ustalar çırak bulamıyor. Türk üretimi ve ekonomisi orta vadede büyük tehdit altında. Ailelere mesleki eğitimin önemi doğru anlatılmalı, ülke genelinde meslek eğitimini özendirecek çalışmalara ağırlık verilmelidir” ifadelerini kullandı.

“2 binden fazla öğrenciye mesleki eğitim”

Alman çıraklık eğitiminden bahseden Tercan “ ‘Geleceğinin Ustalarını Bugünden Yetiştiriyoruz’ sloganını benimsediklerini belirten TERBAY Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Baysak da, ‘İzmir Mesleki Eğitim Merkezi TERBAY A.Ş. Şubesi, Bornova MESEM’e bağlı olarak faaliyet gösteriyor.

2 binin üzerinde öğrenciye talaşlı imalat ve kaynakçılık dalında eğitim verdik. Halen Bilgisayarlı Makine İmalatı, Metal İşleri ve Metal Yüzey Boyacılığı alanlarında teorik ve uygulamalı eğitimler veriyoruz. Alman çıraklık modelini alarak topluma yararlı, üretken vasıflı elemanlar yetiştiriyoruz” diye konuştu.