Bayraklı'da bulunan İzmir Adliyesi İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nda 1 Temmuz 2026 itibarıyla geçerli olacak olan, yeni görev dağılımları belli oldu. Bu çerçevede, başsavcıvekillerinin hangi bürolarda ve görevlerde yer alacağı kesinleşmiş oldu.

İzmir Adliyesi'ndeki yeni görev dağılımı şu şekilde:

- Özden Yusuf Kılınç (Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu)

- Mehmet Nadir Yağcı (Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu ile adliyenin staj takip ve personel disiplin işlemleri)

- Metin Tokel (Ceza İnfaz Kurumları, İlamat, İnfaz ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü süreçleri)

- Mustafa Gümüş (Fikri ve Sınai Haklar ile Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Suçları Soruşturma büroları)

- Mehmet Duran Yılmaz (Genel Soruşturma ve Seri Muhakeme Usulü Soruşturma bürolarının koordinasyonu)

- Hilal Bozdağ (Çocuk Bürosu, Uzlaştırma Bürosu)

- Mehmet Yaşar Göynük (Basın, Spor, Çevre ve İmar ile Askeri Suçlar Soruşturma büroları)

- Kuddusi Sönmez (İdari Yaptırım, Muhabere, Talimat ve Adli Emanet büroları)

- Çağlar Ertaş (İdari İşler ve Personel Müdürlüğü koordinasyonu ve adliyenin Basın Sözcülüğü)

- Mesuthan Özdemir ( İdari İşler Müdürlüğü (Teknik İşlemler Bürosu), İzmir Adliyesi ana ve ek hizmet binalarının yapım, onarım ve güçlendirme projelerinin takibi)

- Gültekin Topsakal (Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ile şehirdeki tüm terör soruşturmalarının koordinasyonu)

- Hakan Tidin (Yasaklı madde Suçları Soruşturma Bürosu ile Müracaat, Kayıt ve Nöbet İşlemleri Bürosu)

- Zeynep Gülhan Sarıca (Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu ile Adli Destek Hizmetleri koordinasyonu)

- Miraç Anıl Keklikçi (Kaçakçılık ve Mali Suçlar ile Memur Suçları Soruşturma büroları)