Son Mühür/ Merve Turan- İzmir’in ilçesi Foça’da, kış aylarında esnafın ve vatandaşların kabusu haline gelen altyapı sorunlarına yönelik kalıcı bir çözüm üretildi. Foça Belediyesi, çarşı merkezinde yürüttüğü teknik çalışmalarla kronikleşen su taşkını riskini ortadan kaldırdı.

Foça Çarşısı’nda altyapı seferberliği: Tahliye hattı tamamlandı

Foça Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin ticari kalbi sayılan Foça Çarşısı’nda başlatılan yağmur suyu tahliye kanalı inşası başarıyla neticelendi. Özellikle mevsimsel geçişlerde ve aniden bastıran yoğun yağışlarda bölgede meydana gelen su birikintilerinin önüne geçmeyi amaçlayan bu stratejik hamle, teknik incelemelerin ardından resmen hizmete sunuldu. Yapılan bu müdahale ile çarşı esnafının mağduriyet yaşaması engellenirken, kentsel estetik ve yaya sirkülasyonunun yağışlı havalarda kesintiye uğramamasının önü açıldı.

210. Sokak’taki taşkın riski denize tahliye edilecek

Mühendislik planlaması kapsamında toplam 25 metre uzunluğunda inşa edilen yeni tahliye kanalı, bölgenin topografik yapısına uygun olarak tasarlandı. Özellikle aşırı yağışların etkisiyle 210. Sokak üzerinde göllenme yapan su kütlelerinin, çevre binalara ve dükkanlara zarar vermeden süratli bir biçimde denize deşarj edilmesi sağlandı. Altyapıdaki bu kapasite artırımı, suyun tahliye hızını artırarak geçmiş yıllarda yaşanan olumsuz görüntülerin tarih olmasını hedefliyor. Modern tahliye sisteminin devreye girmesiyle birlikte, çarşı bölgesindeki drenaj hattı çok daha dirençli bir yapıya kavuşturulmuş oldu.

Başkan Saniye Bora Fıçı: “Güvenli ve konforlu bir Foça inşa ediyoruz”

Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen ve konuya dair önemli açıklamalarda bulunan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, kentin yaşam kalitesini artırmaya odaklandıklarını vurguladı. Başkan Fıçı, Foça’nın hem yerleşik nüfus hem de turistik ziyaretçiler için her zaman güvenli ve konforlu bir liman olması gerektiğini ifade etti. Özellikle çarşı bölgesindeki esnafın yoğun yağışlarda yaşadığı endişeyi ortadan kaldırmak için bu projeyi hayata geçirdiklerini belirten Fıçı, altyapı yatırımlarının kentin geleceği için taşıdığı kritik öneme dikkat çekti.

Turizm sezonu öncesi güçlü altyapı hazırlığı

Yaklaşan turizm sezonuna dair hazırlıkların da bu tip altyapı projeleriyle entegre yürütüldüğünü kaydeden Başkan Saniye Bora Fıçı, hedeflerinin Foça’yı her yönüyle sezona hazır hale getirmek olduğunu dile getirdi. Esnafın iş kaybı yaşamaması ve misafirlerin keyifli bir Foça deneyimi sürdürebilmesi için mesai gözetmeksizin çalıştıklarını belirten Fıçı, "Altyapımızı güçlendirmek, sadece bugünü değil gelecekteki Foça’yı da korumak demektir. Hemşerilerimizin ve ziyaretçilerimizin günlük hayatını kolaylaştıracak, olumsuzlukları minimize edecek projelerimize ara vermeden devam edeceğiz," diyerek belediyenin hizmet vizyonunu bir kez daha altını çizdi.