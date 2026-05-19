Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’de uzun yıllar kentin çöplerinin toplandığı Harmandalı Tesisi’nin kapatılması sonrası kentte yeni tesisin kurulacağı alan üzerine tartışmalar sürerken; tam 34 yıl boyunca kentin yükünü taşıyan bölgenin bundan sonraki kaderi de merak ediliyor. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Harmandalı’daki son durumu paylaştı, dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu. Yıllardır kentin sırtında büyük bir yük olan Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne artık ne çöp ne de çöp sızıntı suyu dökülmediğinin altını çizen Başkan Yıldız, “Eğer tek yetki sizde olsaydı Harmandalı’da ne yapardınız?” sorusuna da yanıt verdi.

Harmandalı için ‘Yeşil alan’ çağrısı yaptı

“Çiğli’de çöp konusu 1992’den başlayan, amiyane tabirle birçok belediye başkanının uğraşıp da çözemediği bir sorundu” sözleriyle açıklamalarına başlayan Yıldız, “Ancak bu dönem mahkeme kararına istinaden burası kapatıldı. Burada artık bir depolama söz konusu değil. Çiğli’ye artık çöp gelmiyor. Ancak geçmişten süregelen psikolojik bir travma olduğu için insanlarda ‘Çiğli ve çöp’ algısı ne yazık ki oturmuş durumda. Bu dönem çok şükür mahkeme kararıyla burası kapatıldı. Buranın döküme açılmaması için biz de Çiğli Belediyesi olarak konuyu yakın şekilde takip ediyoruz. Buranın Büyükşehir tarafından ilerleyen dönemlerde 90 bin metrekarelik bir yeşil alan kente, özellikle Çiğli ve tüm İzmir’e kazandırılması noktasında takibimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Çöp sızıntı suyu Harmandalı’ya dökülmüyor”

Harmandalı’daki tesisin kapatılmasının ardından “Çöp Manisa'ya gidiyor ama en kirli ve yoğun atık kısmı yeniden Çiğli'ye dönüyor” eleştirilerinin de hatırlatılması üzerine Yıldız, şu ifadeleri kullandı: “Bu konuyla ilgili Çiğli Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili sayın Özgür Kaner’in de olduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hukuk komisyonunda şöyle bir karar alınmış: İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çöpleri toplamak üzere araçlarını toplamasına müteakip Manisa’daki depolama tesisine götürdükten sonra altında kalan çöp sızıntı sularının tekrar Çiğli’deki Atık Su Arıtma Tesisi’ne getirilip boşaltılmasıyla ilgili bir protokol var. Ancak yağmurlu havalarda Atık Su Arıtma Tesisi’ne çok fazla yağmur suyu debisi girdiği için bu tip durumlarda tesis bu suyu alamama ihtimaline karşı teknik olarak en yakın mesafeden kanalizasyon sistemine verilip oradan bir şekilde 2 ila 2 buçuk saatlik güzergahta buraya gelene kadar tesise bir ön rahatlama yapması açısından yetki verilmiş. Çiğli’de de bu konuyu teknik ve protokol olarak bilmeyen insanlar, burada Özgür Kaner Bey’in de açıklamasına müteakip meclis kayıtlarına geçti. Sürekli buraya çöp sızıntı suyu gelmiyor; çöp sızıntı suyu Harmandalı’da depolama sahasına dökülmüyor. Bu siyasette değil de yerelde bazı medya organlarının konuyu bilmemesinden ve siyaseten buradan bir şey çıkarma çabasından ama Özgür Kaner’in açıklaması üzerine bence bu konuda herkes mutabakata vardı.”

“Eğer tüm yetki bende olsaydı…”

“Eğer tüm yetki sizde olsaydı Harmandalı için acil olarak hangi adımları atardınız?” sorusuna da yanıt veren Çiğli Belediye Başkanı Yıldız, “Birincisi Harmandalı için 1992 yılından başlayıp düzenli depolama akabinde vahşi depolama, sonra tekrar düzenli depolama, sonra yeraltı gazlarının enerjiye dönüştürülmesine müteakip burayı kamusal hizmet alanı olarak rekreasyon alanı olmak üzere Türkiye’nin gelmiş geçmiş en iddialı projelerinden birini yapmak isterdim. Yürüyüş yolları, piknik alanları, sosyal tesisleriyle İzmirli’ye hizmet edecek, Körfez’i gören seyir teraslarıyla birlikte burayı insanların gündüz, gece kullanabileceği bir alana dönüştürmek isterim” dedi.

“33-34 yıl bu yükü taşımışız…”

Çöpün sadece bu dönemin konusu olmadığının da altını çizen Yıldız, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ve benim seçilmemizden sonra oluşmuş bir konu değil. 1992’den bugüne gelen çözüm için iradeleri genelde iktidarın siyaseten yapmamak adına sergilemiş olduğu politikalar geçmişe sanki sünger çizilmiş, bu dönemin konusuymuş gibi bir algı içindeler. Bu doğru değil. Her mecliste anlatıyorum: Aziz Kocaoğlu çöpün buradan gitmesi için Menemen’de kamulaştırma yaptı, Menemen ayağa kalktı. Torbalı’da kamulaştırma yapmak istedi, taş kesikte arabasına sebze ve meyve fırlattılar. Aziz Başkan bunu Yamanlar’a götürmek istedi, yeraltı su seviyesi ve rakım yüksek diye odalar karşı çıktı. Tunç Bey geldi, Menderes’te bir tesis kurdu. Tam hayata geçirecekken ÇED süreciyle ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün bir olumsuz görüşünden dolayı herkesin avcunda olan bir konu. Fakat bu konunun çözülebilmesi için yerel iktidarın tek başına değil; genel iktidarın uyumlu şekilde çalışması lazım. Cemil Bey anlattı, “11 tane yer başvurusu yaptık, siz sadece Karşıyaka’yı öneriyorsunuz” diye. Çiğli’nin yetkisi olursa çöpü kesinlikle Çiğli’de istemiyoruz. 33-34 yıl bu yükü taşımışız, dolayısıyla bu konuda çok fazla alacağımız olduğunu düşünüyoruz. Kesinlikle, Çiğli’de çöpün olmaması için her şeyi yapardım” ifadelerini kullandı.

“Bazı konularda siyaseten üzerine gidiyorlar”

Çiğli Belediyesi’nin son meclis toplantılarında hem çöp hem de hizmetler üzerinden muhalefet meclis üyelerinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a yönelik eleştirilerin de hatırlatılması üzerine Yıldız, “Bu dönem AK Parti’nin tüm meclis üyeleri Büyükşehir’de hem de ilçe belediyelerimizde her konuyla ilgili daha fazla siyaset yapma çabası içine girdiler. 31 Mart 2024’ten sonra yerelde biz, genelde onlar iktidara devam ettiği için tekrar en yakın genel seçimlere karşı yereldeki iktidarımızı zayıflatmak için bazı konularda siyaseten çok daha fazla üzerine gidiyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli ve Karşıyaka üzerine büyük bir asfalt ihalesine çıktı. Bayramdan sonra özellikle muhalefetin çok sıkça dillendirmiş olduğu asfalt ve yol sorunlarının çözüleceğini Büyükşehir’den aldığımız haberle doğruluyoruz. Kendimiz de öz kaynaklarımızla çok yakın zamanda, bir kaza ya da bela olmazsa Çiğli ve İzmir tarihinde ilçe belediyeler arasında en çok asfalt dökme üzerine büyük bir ihale hazırlığı içindeyiz. Muhalefetin yerelde biz iktidar olduğumuz için en yakın genel seçimlere karşı yerel iktidara kurduğu siyasi bir muhalefet. Onu da biz sahada yaptığımız hizmetlerle çürüteceğiz” diye konuştu.