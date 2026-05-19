Yıllardır ülke futboluna kazandırdığı isimlerle adından bahsettiren Altınordu, altyapı fabrikasından çıkan iki evladının daha en üst seviyeye adım atmasının heyecanını yaşıyor.

İzmir temsilcisinin çatısı altında yetişen iki genç futbolcu, geçtiğimiz hafta sonu Süper Lig kariyerlerinin ilk maçlarına çıkarak kulüplerini gururlandırdı.

Onuralp Trabzonspor formasıyla sahada

Futbol yolculuğuna İzmir’de başlayan ve burada profesyonelliğe adım atan Onuralp Çevikkan, A takım forması giymeden 2023 yılında 700 bin euro gibi büyük bir bonservis bedeliyle Trabzonspor’a transfer oldu.

20 yaşındaki genç kaleci, bordo-mavili ekibin kendi sahasında Gençlerbirliği’ne 3-0 mağlup olduğu sezonun son karşılaşmasında kaleyi devralarak ilk kez Süper Lig maçında görev yapma heyecanını yaşadı.

Ata Yanık Konyaspor’a transfer oldu

Kırmızı-lacivertli kulübün Türk futboluna sunduğu bir diğer genç yetenek ise stoper mevkisinde görev yapan Ata Yanık oldu.

Altınordu altyapısından yetiştikten sonra 2025 yılında direkt Konyaspor’a transfer olan 17 yaşındaki savunma oyuncusu, takımının deplasmanda Kayserispor’a 2-1 kaybettiği mücadelede formayı giydi. Genç futbolcu, bu zorlu deplasmanla birlikte kariyerinin ilk Süper Lig deneyimini edinmiş oldu.

Altınordu'dan tebrik mesajı

Yetiştirdiği oyuncuların gelişimini bizzat takip etmeye devam eden Altınordu Kulübü, eski futbolcularını unutmadı.

İzmir ekibi, Süper Lig'e adım atarak kendilerini gururlandıran Onuralp ve Ata'yı yayımladığı bir mesajla tebrik ederken, her iki genç oyuncuya da bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diledi.