TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da, geçtiğimiz döneme damga vuran bahis soruşturmasıyla ilgili kulüp içinin perde arkası netleşti.

Siyah-beyazlı yönetimin, ceza alan futbolculara dair herhangi bir idari para cezası uygulamasına gitmediği ortaya çıktı.

Uzun süredir transfer yasağı sorunu yaşayan ve elindeki mevcut kadroyu korumak isteyen yönetimin, oyuncuları maddi yaptırımlarla kaybetmek istemediği, bu nedenle cezalandırma yolunu seçmediği öğrenildi.

Kim ne kadar ceza almıştı?

Söz konusu bahis soruşturması dahilinde federasyon tarafından siyah-beyazlı oyunculara farklı sürelerde hak mahrumiyeti cezaları verilmişti. Cezaların dağılımı şu şekilde gerçekleşmişti;

Murat Uluç ve Onur Efe: 12 ay

Ali Kızılkuyu ve Salih Oktay: 9 ay

İsa Toygar Ekinci ve Oktay Özdede: 3 ay

Caner Baycan, Ulaş Hasan Özçelik, Efe Pehlivan ve Ozan Evrim Özenç: 45 gün

Sahalara dönüş takvimi belli oldu

Ceza alan oyunculardan tecrübeli kaleci Ozan Evrim Özenç, süreç içinde İzmir temsilcisinden ayrılarak takıma veda etti.

İsa, Oktay, Caner, Ulaş ve Efe ise aldıkları kısa süreli cezaları bitererek geride bıraktığımız sezonda tekrar formalarına kavuştu ve takımdaki yerlerini aldı.

Cezaları daha uzun olan Murat Uluç, Onur Efe, Ali Kızılkuyu ve Salih Oktay'ın ise önümüzdeki yeni sezonda teknik heyetin görev vermesi halinde sahada olabilecekleri belirtildi.