Son Mühür- 19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu tüm kenti sardı. 107 yıl önce yanan o ateş bugün yanmaya ve gençlik ruhuyla tutuşmaya devam ediyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Menemen'de törenlerin adresi bu yıl da Cumhuriyet meydanı oldu.

Törene Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Menemen Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların başkan ve yöneticileri, siyasi partilerin başkan ve yöneticileri, ilçe protokolü, gençler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören çelenk sunumu ile başladı. Sabahat Akşıray Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından sergilenen Mehteran dinletisi oldukça ilgi çekti. Şiirlerin okunduğu törende modern ve geleneksel okçuluk gösterileri, gençler tarafından sergilenen kick boks, jimnastik, tekvando, muay thai, judo, ta wingtsun gösterileri de büyük bir ilgiyle izlendi.

'Bütün ümidim gençliktedir'

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın öneminden bahseden Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Yurdumuzun işgalden kurtuluşunda bir işaret fişeği niteliği taşıyan bu kutlu günü, 107. yılı gibi değil, sanki dünmüş gibi aynı heyecanla kutluyoruz. Çünkü vatan sevgisi ve ecdada minnet, asla ama asla azalacak, unutulacak kavramlar değildir. Bu bayrak altında hür ve mutlu bir şekilde yaşıyorsak, sevgimizi, saygımızı göstermeyi asla ihmal etmeyeceğiz.

Menemen Belediyesi olarak Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençliktedir' diyerek işaret ettiği gençlerin önünü açmak, onları sporda, sanatta, eğitimde daha ileri bir noktaya taşımak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan, yarınlarımıza dair en güçlü yatırımı yapıyoruz. Başka ilçelerde kurslar kaç para diye bir an bile düşünmeden 17 spor ve 18 kültür sanat olmak üzere toplam 35 branşta ekipmanları da dahil olmak üzere tamamen ücretsiz kurslarımızı sunuyoruz.

Lise ve üniversite hazırlık kurslarımızı ücretsiz olarak gerçekleştiriyor, ilçe genelinde tüm 8 ve 12. sınıf öğrencilerimize ücretsiz olarak dershaneyi eve taşıyan dijital eğitim paketlerimizi dağıtıyoruz. Tüm bunlarla birlikte ilçemizin dört bir yanını tam donanımlı gençlik merkezleriyle donatırken, kaba inşaatlarını bitirdiğimiz Ege'nin en büyük iki kütüphanesini de ilçemize kazandırıyor olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz.

19 Mayıs vesilesiyle bir kez daha Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi, saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.