Son Mühür / Borsa İstanbul (BIST) çevrelerinde bomba etkisi yaratan ve iki kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan piyasa manipülasyonu operasyonunun ardından, gözlerin çevrildiği A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri A.Ş.’den ezberleri bozan bir hamle geldi. Hisse üzerinde manipülatif eylemler gerçekleştirdikleri gerekçesiyle "piyasa dolandırıcılığı" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla tutuklanan İzmirli ünlü iş insanları Nazım Torbaoğlu ve Burak Kızak hakkında şirketin aldığı son karar dikkatleri çekti.

Şirket o iki isme sahip çıktı

Şirket yönetimi, demir parmaklıklar arkasında bulunan iki yöneticisine de sahip çıktı. Dün açıklanan bildirimle, haklarındaki ağır suçlamalara ve tutukluluk hallerine rağmen, Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Torbaoğlu ile Başkan Yardımcısı Burak Kızak’ın görevlerinin aynen devam etmesi yönünde karar aldı.

KAP’tan yatırımcılara duyurdular

Şirketi başsız bırakmamak adına imza yetkilerini yeniden düzenleyen yönetim, operasyonel süreçlerin aksamaması için Barış Kızak'ı tek yetkili kılarken, yaşanan bu sıcak gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden şu resmi açıklama ile yatırımcılarına duyurdu:

“Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 23. maddesi uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Sayın Nazım Torbaoğlu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sayın Burak Kızak, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış olup, tutuklu yargılanmaları devam etmektedir. Söz konusu gelişme sonrasında Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.05.2026 tarihli Kararı ile; İmzalamaya yetkili bulunan Sn. Nazım Torbaoğlu ve Sn. Burak Kızak'ın mevcut Yönetim Kurulu üyelik görevlerinin devamına, Yönetim Kurulu Üyesi Barış Kızak'ın 1 (bir) yıl süre ile şirket unvanı altında münferit imzası ile şirketi her alanda temsil ve ilzam etmesine, bu doğrultuda imza sirkülerinin tanzim edilerek Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil ve ilan ettirilmesine karar verilmiştir. Şirketimizin faaliyetleri ve operasyonel süreçleri şirket tüzel kişiliğimiz altında kesintisiz devam etmekte olup, hukuki süreç şirketimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Kamuya açıklanması gereken önemli bir gelişme olması halinde yatırımcılarımız bilgilendirilecektir”