Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Buca Çarşı’dan sabahları makine sesleri yükseliyor. Buca Belediyesi’nin açtığı dikiş kursu, ilçedeki kadınlar için hobi olmaktan çıktı. Burası artık bir geçim kapısı. Kursa katılan kadınlar, sıfırdan dikiş öğrenerek ürettikleri kıyafetlerle ev bütçelerine katkı sağlıyor. Sınıfları ziyaret eden Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, kadınların üretimde daha fazla yer alması için bu projeleri büyüteceklerini söyledi.

Evden çıkıp atölyeye koştular

Atölyedeki hareketlilik her geçen gün artıyor. Ev hayatının monotonluğundan kurtulmak veya yeni bir meslek edinmek isteyen Bucalı kadınlar bu kursta buluştu. Kumaş kesimiyle başlayan eğitimler, profesyonel kalıp ve dikim teknikleriyle devam ediyor.

Birçok kursiyer kısa sürede kendi kıyafetlerini dikecek seviyeye geldi. Hatta dışarıdan sipariş alıp aile bütçesini rahatlatanlar var. Kurs, kadınlara sadece teknik bir beceri kazandırmıyor. Onlara kendi ayakları üzerinde durabilecekleri ekonomik bir özgürlük alanı açıyor.

"Kadın güçlüyse toplum da güçlü"

Kursiyerleri dikiş tezgahlarının başında ziyaret eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, kadın odaklı projelerin belediye için öncelikli olduğunu vurguladı.

Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta hak ettiği değeri görmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirten Duman, şöyle konuştu: "Dikiş kursumuz, kadınların hem üretime katıldığı hem de kendilerini geliştirdiği çok önemli bir merkez. Kadın emeğinin görünür olması ve desteklenmesi için her zaman yanlarında olacağız."

Hem sosyalleşme alanı hem kazanç kapısı

Kursun hayatlarında yeni bir sayfa açtığını belirten kadınlar ise hallerinden memnun. Atölye sayesinde hem sosyalleşip yeni arkadaşlıklar edindiklerini hem de harçlıklarını çıkardıklarını söylüyorlar. Kendilerine bu ücretsiz imkanı sağlayan Belediye Başkanı Görkem Duman’a teşekkür eden Bucalı kadınlar, üretmeye ve öğrenmeye kararlı.

