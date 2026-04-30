Son Mühür/ Osman Günden- İzmir’de kuaföre gitmenin, berber koltuğuna oturmanın maliyetinin her geçen gün artması, vatandaşların tepkisini çekiyor. Kuaförler ve berberler ise kira zamları, çalışan giderleri ve ürünlerde yaşanan maliyet artışları ile uygulanan işlemin süresinin fiyatı etkilediğini ifade ediyor.

Vatandaşlar ise özellikle, verdikleri ücrete karşılık aldıkları hizmetten memnun kalmadıklarını dile getirirken, işletme sahipleri ise vatandaşların geçim derdi nedeniyle, kişisel bakımlarını ikinci plana attığına dikkat çekiyor.

“Evde yapılan işlemler profesyonel kaliteyi tutmuyor”

Yaşanan ekonomik sıkıntılar ve vatandaş beklentisi çerçevesinde görüşünü dile getiren Kuaför Reyhan Yıldız: “Saçın yapım aşamasının uzun sürmesi kesinlikle fiyatı etkiler. Artık fiyatlandırmalar sadece kullanılan ürüne göre değil harcanan zamana ve işlemin süre zarfına göre değişmektedir. Örneğin; ombre, röfle, açma işlemleri 4-6 saat sürebiliyor bu da doğal olarak fiyatı arttırıyor. Kısaca zaman artı maliyet oluyor. Evde saç yapanların sektörü etkilediğini düşünüyorum. Ama tamamen olumsuz değil. Evde yapılan işlemler profesyonel kaliteyi tutmuyor bu da aslında kuaförler için fırsata dönüşüyor. Düzeltme işlemleri ve bilinçli müşteri sayısı yükseldi. Genel olarak 2026 itibarıyla gelen müşterilerde düşüş var. Bunun sebebi ekonomi. Evde bakım trendi, daha az sıklıkla kuaföre gitme gibi durumlar biraz da olsa etkiliyor. Müşterilerimizden gelen en yoğun talep günümüzün trendi doğal görünümler, az bakım isteyen işlemler, dip boyası yerine geçiş teknikleri, zaman kazanımı gibi işlemler oluyor” diye konuştu.

“Verilen paranın karşılığında alınan hizmet yeterli değil”

Kuaförde uygulanan fiyat artışının kişisel bakıma ne derece etki ettiğini dile getiren vatandaş Tuğçe Değerli ise “Ekonomik nedenlerle kuaföre sadece kişisel bakım kaş aldırma işlemi için 3 haftada bir gidiyorum. İşin içine saç kestirme ya da saç bakımı girerse zaten asgari ücrete yakın para gidiyor. Bu yüzden olabildiğince az gidip 6 ayda bir saç kesimi için uğruyorum. Verilen hizmete göre fahiş fiyatlar uygulanıyor. Verdiğimiz paranın karşılığında istediğimiz hizmet, memnuniyet yeterli olmuyor. Hijyen koşulları da cabası” ifadelerini kullandı.

“Ne zaman ne de ekonomi yeterli değil”

Selin Ahıskalıoğlu ise, “Ayda bir kere zorunlu kişisel bakım hizmeti almak için gidiyorum. Saç kesimi için yılda bir tercih ediyorum. Kuaföre daha sık gitmeyi herkes ister fakat sosyoekonomik durumu göz önüne alarak hem çocuk hem bakım aynı anda zorluyor. Ne zaman ne de ekonomi yeterli olmuyor. Bir saç kesimi ortama bin TL. İstenilen sonucu her zaman alamamak en sık şikâyet ettiğim durum” diye konuştu.

“Asgari ücretin yarısı kişisel bakıma gidiyor”

Kesime yılda bir kere gidiyorum diyen Elif Çiçek de, “ Elimden geldiğince kuaföre gitme sürecimi uzatıyorum. Ne kadar geç gidersem masraf o kadar azalsın diye. Kuaföre gittiğim de en çok pahalılıktan dert yanıyorum. Ayda bir manikür 1200 TL, pedikür 1000 TL, kaş bıyık 15 gün de bir 400 TL. Ortalama 3 bine yakın kuaför masrafım oluyor. Boya için 2 yılda bir gidiyorum. Daha yeni ombre yaptırdım. Bakımı falan 15 bini buluyor. Asgari ücretin yarısı kadar sadece saç boyası ve bakıma gidiyor. Kesime yılda bir kere gidiyorum. Zaten bir kere yapılan beğenilen saçı diğer gittiğinizde asla yapamıyorlar” diye konuştu.

“Zahmet kalmadı ama fiyat arttı”

Erkek berberlerinde vatandaşların görüşü çok değişmedi. Alınan paraya karşılık verilen hizmetin yetersizliğinden dert yakınan Yaşar Meşe “Saç için iki haftada bir sakal için her hafta gidiyorum. Saç sakal 700 TL ödüyorum. Aylık ortalama minimum 2 bin TL berbere gidiyor. Hiçbir zaman aynı modeli yapamıyorlar. Aldıkları paraya karşılık verdikleri hizmet yetersiz. Kullanılan ürünlerin kalitesiz olması ya da havluların çok temiz olmaması büyük sorun. Eskiden jilet ile tıraş oluyordu herkes köpük vesaire zahmetliydi. Şimdi herkes makine ile aldırıyor zahmeti kalmadı ama fiyat arttı. Alttan yeni nesil gelmediği için rekabet olamıyor ve işini iyi yapmayan bile bu işten para kazanıyor. Kaldı ki berberler basit usul göründüğünden vergiyi çok az verirler. Buna rağmen fiyat artışı yapmaları biz vatandaşı zorluyor” diye konuştu.

“Ayda iki kez gelen müşteri bir kere geliyor”

Konuya ilişkin görüşlerini dile getiren erkek berberi İbrahim Eker, “Aslında eleman şart değil. Bu işi tek başına yapan insanlar var. Kesim için fiyat sabit. Uzun saç, kısa saç, modelli kesim de olsa fiyat değişmiyor. Gelen müşteri de azalma oldu tabii. 2026’ya girdik asgari ücret açıklandı. Müşterilerde gerileme oldu. Ayda iki kez gelen müşteri bir kere gelmeye başladı. Hatta pandemi döneminde kendi kendini ya da aile bireylerinden yardım alarak evde tıraş olan kişiler de artık dükkana uğramaz oldu” ifadelerini kullandı.