SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir’in Seferihisar ilçesinde şok yaratan 'rüşvet' soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Önceki gün Seferihisar Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapılan rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Belediye Meclis Üyesi B.S., belediye personeli O.K. ve yerel gazeteci E.A., soruşturmayı yürüten savcı tarafından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilmişti. Avukatları gözetiminde 3 saat savunma yapan B.S., O.K., ile E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuvvetli Suç Şüphesi

Seferihisar Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde 'kat artırımı' işlemi yapacakları vaadiyle yüklü miktarda para alındığını, verilen sözlerin yerine getirilmediğini ve verdiği rüşvetin geri verilmediğini belirten müteahhit İ.T., jandarma Komutanlığına giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı operasyonun düğmesine bastı. Yapılan operasyonda Belediye Meclis Üyesi B.S., belediye personeli O.K. ve yerel gazeteci E.A. gözaltına alındı. Önceki gece ifadeleri alınan şüpheli, sabah saatlerinde Seferihisar Adliyesi'ne çıkarıldı. Soruşturmayı yürüten savcı, ifadesini aldığı 3 şüpheliyi tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Makemesine sevk etti. Avukatları gözetiminde 3 saat ifade veren Belediye Meclis Üyesi B.S., belediye personeli O.K. ve yerel gazeteci E.A., kuvvetli suç şüphesiyle tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

'Kat Artırımı' Karşılığı Rüşvet

İlçede geniş yankı uyandıran ve siyaset, belediye ile medya üçgenine uzanan operasyon, müteahhit İ.T.’nin şikayetiyle başlamıştı. İddialara göre, şüpheliler müteahhit İ.T.'den, inşaat projesindeki binalar için Seferihisar Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde 'kat artırımı' vaadiyle yüklü miktarda usulsüz para aldığı iddia edildi. Taraflar arasında büyük bir anlaşmazlık patlak verdi. Verdiği paraya rağmen imar değişikliğini alamayan ve parasını da geri kurtaramayan müteahhit İ.T., soluğu kolluk kuvvetlerinde alarak şikayetçi olmasından sonra operasyon başlamıştı.