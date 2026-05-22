SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir’in Seferihisar ilçesinde siyaset, belediye ve medya üçgenine uzanan rüşvet operasyonunda, adli süreç tutuklamalarla sonuçlanırken yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde görevli olduğu belirtilen O.K., müteahhit İ.T.'den seri numaraları alınmış 2 milyon rüşvet parasını alırken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Rüşvet olayına adı karışan meclis üyesi ile gazeteci de rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı.

Jandarmadan Pazarlığı Adım Adım Takip Etti

İlçede şok yaratan operasyon detaylarına göre, müteahhit İ.T. ile imar usulsüzlüğü iddiaları üzerinden pazarlık yürüten şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. İ.T.'nin şikayeti ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği doğrultusunda düğmeye basan Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, adeta film gibi operasyona imza attı. Belediye İmar Müdürlüğü çalışanı O.K., müteahhitten 'kat artırımı' vaadi karşılığında 2 milyon TL nakit rüşveti teslim aldığı esnada jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Suçüstü anında ele geçirilen paralar ise adli emanete alındı.

3 Kişi Tutuklandı

Suçüstü operasyonunun ardından genişleyen soruşturmada, rüşvete aracılık ettikleri gerekçesiyle yerel gazeteci E.A. ile Seferihisar Belediyesi Meclis Üyesi B.S. de gözaltına alınmıştı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, elde edilen suçüstü delilleri, 2 milyon TL’lik rüşvet trafiği ve alınan ifadeler doğrultusunda belediye personeli O.K., yerel gazeteci E.A., ile belediye Meclis Üyesi B.S., hakkında "rüşvete aracılık etme ve rüşvet almak" suçlarından tutuklama kararı verdi.