Günlük hayatın hızla aktığı şehirde, kendi şubesini veya cihazını bulamayıp acil olarak en yakındaki ortak makineye yönelen vatandaşlar, sırf hesaplarında kaç lira olduğunu öğrenmek için 0,27 TL tutarında bir bedel ödüyorlar. Öğrenci nüfusunun yoğun olduğu Bornova ve Buca gibi ilçelerde bu durum çok daha fazla tepki çekiyor. Gençler ve İzmirliler, en temel tüketici hakkı olan bilgi alma özgürlüğünün paralı hale getirilmesini "kabul edilemez bir soygun" olarak nitelendirerek sosyal mecralarda da seslerini duyurmaya çalışıyor.

İzmirli Tüketiciler Gerekçelere İnanmıyor

• Bankaların ortak kullanım platformlarına ödediği entegrasyon ücretleri ve teknolojik altyapı güncellemeleri, kararın arkasındaki temel itici güç.

• Başka bir kurumun veri tabanına anlık bağlanıp bilgiyi ekrana yansıtmak ciddi bir arka plan maliyeti yaratıyor.

• İzmir halkı, finans devlerinin milyarlarca lira kar açıkladığı bir ortamda bu tarz maliyetlerin müşteriye yansıtılmasını mazeret olarak görmüyor.

• Her cihazın kullanıcıdan onay alması gerekiyor.

• İşlem öncesi ekranda beliren onay kutucuğu, birçok İzmirli tarafından okunmadan geçiliyor ve hesaplardan para çekiliyor.

Akıllı Telefonlar ATM'lerin Yerini Alıyor

Yaşanan bu mağduriyetler, İzmir'de insanların alışkanlıklarında radikal bir dönüşüme yol açtı. İzmirliler artık mecbur kalmadıkça bankamatiklerin yanından bile geçmiyor. Uzmanların sıkça yinelediği "dijital bankacılık" tavsiyesi, şehirde adeta bir yaşam tarzı haline geldi. Vapurda körfezi geçerken, metroda işe giderken veya Kemeraltı'nda alışveriş yaparken cebinden telefonunu çıkartan İzmirliler, mobil şubelerine girerek hiçbir ücret ödemeden tüm bakiye kontrollerini gerçekleştiriyorlar.