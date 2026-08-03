03 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilan çerçevesinde yerleşkesi Bornova'da bulunan Yaşar Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde iki farklı fakültede görevlendirilmek amacıyla araştırma görevlisi alımı yapacak.

Alım yapılacak kadrolar şu şekilde:

- Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi – Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü: 1 araştırma görevlisi

- Mühendislik Fakültesi – Bilgisayar Mühendisliği Bölümü: 1 araştırma görevlisi

ALES ve yabancı dil şartı!

Söz konusu ilanda, adayların ALES Sayısal puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerektiği ifade edildi. Ayrıca Yaşar Üniversitesi Senatosu kararı çerçevesinde, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi araştırma görevlisi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan İngilizce yabancı dil sınavlarından en az 75 puan şartı talep edilecek. Bunun yanı sıra adayların tezli yüksek lisans veya doktora programında aktif öğrenci olmaları ve giriş sınavının gerçekleştirildiği yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmekte.

Başvurular 17 Ağustos'ta son bulacak!

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı 3 Ağustos 2026 tarihinden itibaren başlamış oldu. Adaylar başvurularını 17 Ağustos 2026 tarihine kadar Yaşar Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne şahsen veya kargo yoluyla gerçekleştirebilecek. Üniversite, internet üzerinden yapılacak başvuruların kabul görmeyeceğini, eksik belgeli veya süresi dışında ulaşan başvuruların ise değerlendirmeye alınmayacağını açıkladı.

Yazılı sınav İngilizce olarak yapılacak!

İlan çerçevesinde ön değerlendirme sonuçları 19 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Yazılı giriş sınavı 21 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak, nihai sonuçlar ise 25 Ağustos 2026 tarihinde duyurulacak.

Aranan bölüm mezuniyetleri belli oldu!

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği, Makine Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği lisans programlarından mezun olmaları ve ilgili alanlarda tezli yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olmaları gerekmekte. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü için ise adayların Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri lisans mezunu olmaları ve Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans programına aktif olarak kayıtlı bulunmaları şartı aranmakta.