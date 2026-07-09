Son Mühür- AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Bornova’da gerçekleştirdiği siyasi temaslar sırasında yerel yönetime yönelik sert eleştirilerde bulundu. MHP Bornova İlçe Başkanlığı binasında konuşan Kırkpınar, Cumhuriyet Halk Partisi’nin son 25 yıllık yönetim modelinin kenti geriye götürdüğünü ileri sürdü.

İzmir'in kronikleşen sorunlar sarmalına girdiğini belirten Kırkpınar, "CHP belediyeciliği, İzmir’in 100 yıllık kazanımlarını göz göre göre tüketti" dedi.

"Her gelen başkan bir sonrakini mumla arattı"

Kırkpınar, İzmir'in liman ticareti, sanayi kapasitesi ve ekonomik üretimiyle Türkiye'nin en önemli lokomotif şehirlerinden biri olduğunu hatırlattı. Mevcut yerel yönetim politikalarının şehri hak ettiği konumdan uzaklaştırdığını savunan Kırkpınar, belediye başkanlarının performanslarını eleştirdi. İzmir milletvekili, yerel yönetimdeki istikrarsızlığın kenti adeta çöküntü bir alan haline getirdiğini iddia etti.

Şehrin küresel ve ulusal prestijinin zarar gördüğünü söyleyen Kırkpınar, vizyonsuzluğun faturasını İzmir halkının ödediğini dile getirdi.

Fuardan Körfeze kadar her alanda ihmal iddiası

Konuşmasında kentin yapısal sorunlarına tek tek değinen Yaşar Kırkpınar, acil çözüm bekleyen başlıkları sıraladı. Yoğun trafik sıkışıklığı, Körfez’deki kirlilik, yetersiz kalan altyapı sistemleri ve depreme dayanıksız yapı stoğunun şehrin öncelikli krizleri olduğunu vurguladı.

Bu ihmallerin tarihi değerleri de vurduğunu belirten Kırkpınar, şöyle devam etti:

"İzmir Enternasyonal Fuarı başta olmak üzere, kentin tarihinden miras kalan onlarca güzellik ve bugüne kadarki tüm kazanımlar yok ediliyor."

"İzmir halkı ideolojik kıskaca sıkıştırıldı"

Kentin yıllardır belediyecilik hizmeti yerine siyasi tartışmalarla oylandığını ifade eden Kırkpınar, seçmenin ideolojik bir baskı altında tutulduğunu iddia etti. Siyasi rant uğruna İzmir'e kötülük yapıldığını savunan milletvekili, belediyecilikte köklü bir değişim yaşanması gerektiğinin altını çizdi.

Kırkpınar, İzmir’in artık kaybedecek zamanı kalmadığını belirterek, çözümün "AK belediyecilik" modeline geçişle mümkün olacağını sözlerine ekledi.