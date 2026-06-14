Bereketin, paylaşmanın ve aynı zamanda tarihi bir hüznün simgesi olan Muharrem ayına girmek üzereyiz. Hz. Muhammed'in "Allah'ın ayı" olarak nitelediği ve Ramazan'dan sonra en faziletli oruçların tutulduğu bu mübarek ayın başlangıcı, aynı zamanda hicri yılbaşı olarak kutlanıyor. Hazırlıklarına şimdiden başlayan inananlar, dini ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek için Diyanet takvimine odaklandı. Peki, Aşure Günü'ne kaç gün kaldı? 2026 Aşure Günü ne zaman idrak edilecek? İşte ayrıntılar...

2026 MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet'in takvimine göre Muharrem ayı 16 Haziran'da başlayacak. Bu gün aynı zamanda hicri takvime göre yeni bir yılın başlangıcı anlamına geliyor.

2026 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen ve İslam inancında çok özel bir yeri olan Aşure Günü, bu yıl 25 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Kazanların kaynayacağı, komşuluk ilişkilerinin paylaşmayla pekişeceği bu anlamlı gün için vatandaşlar hazırlıklarını 25 Haziran tarihine göre planlıyor.

AŞURE ORUCU KAÇ GÜN, HANGİ TARİHLERDE TUTULUR?

Vatandaşların merak ettiği konulardan birisi ise Muharrem ayı orucunun ne zaman tutulacağı. Aşure orucu Muharrem ayının onuncu gününde tutuluyor. Ancak bu orucun onuncu günle sınırlı kalmamasını; bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla birleştirilerek tutulmasını tavsiye ediyor.

MUHARREM AYININ İSLAMİYET'TEKİ YERİ VE ÖNEMİ NEDİR?

İslam geleneğinde "haram aylar" olarak kabul edilen Muharrem ayı, dini kaynaklarda "Allah'ın ayı" olarak biliniyor. Hz. Muhammed'in bir hadisinde Muharrem ayının önemini "Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur" sözüyle vurguladığı ifade ediliyor. Muharrem ayı, bir yandan ibadet ve dualarla geçirilirken, diğer yandan Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin şehit edildiği Kerbela hadisesinin yaşandığı ay olması sebebiyle İslam dünyasında derin bir hüzünle anılıyor.