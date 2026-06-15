İzmir’in Aliağa ilçesinde yasa dışı horoz dövüşü gerçekleştirildiği tespit edilen bir çiftliğe polis ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Baskın sonucunda 18 dövüş horozu ele geçirilirken, olayla bağlantılı toplam 14 kişi hakkında işlem gerçekleştirildi.

Ekipler harekete geçti!

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yer alan bir çiftlikte horoz dövüşü yapıldığına yönelik gelen ihbarın ardından çalışmalarına start verdi. Yapılan teknik ve fiziki incelemelerin ardından belirlenen adrese operasyon gerçekleştirildi.

4 kişiye adli işlem!

Operasyonda organizasyondan sorumlu olduğu tespit edilen 4 kişi hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 228. maddesi kapsamında adli işlem gerçekleştirildi.

Dövüş alanında seyirci olarak yer aldığı tespit edilen 10 kişiye ise ilgili mevzuat çerçevesinde toplam 130 bin lira idari para cezası işlemi gerçekleştirildi.

Çiftliğe mühür!

Yapılan denetimler sonucunda söz konusu çiftlik, Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

Operasyonda ele geçirilen 18 horozun ise bakım ve koruma işlemlerinin yapılması amacıyla Aliağa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

