Kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin alacağı temmuz zammında belirleyici olan enflasyon verileri yavaş yavaş netleşiyor. Mayıs ayı itibarıyla ortaya çıkan yüzde 12,41'lik enflasyon farkı ve yüzde 7'lik toplu sözleşme payı, nihai zammın temelini oluşturuyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla beraber milyonların beklediği zam oranı tam anlamıyla ortaya çıkacak. Vatandaşlar "Memur maaş zammı temmuzda ne kadar olacak?", "SSK BAĞ-KUR emekli zammı hesaplama nasıl yapılır?" ve "En düşük memur maaşı kaç paraya çıkacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur maaşları hangi senaryolara göre artacak? İşte ayrıntılar...

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklileri için 5 aylık enflasyona göre yüzde 12,41 oranında bir maaş farkı doğdu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinde ise bu fark yüzde 16,61 olarak hesaplandı. Kesinleşecek 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı, TÜİK'in 3 Temmuz tarihinde açıklayacağı haziran ayı enflasyon oranlarıyla netleşecek.

TEMMUZ MEMUR ZAMMI VE TOPLU SÖZLEŞME ORANI NE KADAR OLACAK?

Memurlar yılın ikinci yarısı için yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı alacak. Bu zammın üzerine 6 aylık enflasyon farkı da eklenecek. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç'ın değerlendirmelerine göre, zam oranları için farklı enflasyon senaryoları öne çıkıyor:

Merkez Bankasının beklenti anketine göre enflasyon gerçekleşirse, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 14,1 oranında zamlanacak.

Merkez Bankasının yüzde 26'lık yıl sonu tahmini gerçekleşirse (haziran enflasyonunun yüzde 1,11 çıkması halinde), memur maaşlarında yüzde 13,7 oranında artış yaşanacak.

Son 4 yılın haziran ayı enflasyon ortalaması olan yüzde 2,38 baz alınırsa, memur maaşları yüzde 15,1 oranında artacak.

Bununla birlikte, aynı enflasyon senaryolarında SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için sırasıyla yüzde 18,4, yüzde 17,9 ve yüzde 19,4 oranında zam öngörülüyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI KAÇ TL'YE YÜKSELECEK?

Ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 18,6 oranında zam yapılmıştı. Bu düzenlemeyle en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL'den 61 bin 890 TL'ye, en düşük emekli memur aylığı ise 22 bin 671 TL'den 27 bin 888 TL'ye yükselmişti. Açıklanacak yeni enflasyon rakamlarının ardından aile yardımı, derece, kademe ve unvan fark etmeksizin kamuda çalışan tüm personellerin maaşları yeniden hesaplanacak.

2026 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 12,2 zam yapılmıştı. 2024 yılının ocak ayından bu yana her 6 ayda bir güncellenen en düşük emekli aylığı, bu yılın başında memur maaş zammı oranı dikkate alınarak 20 bin TL olarak belirlenmişti. Temmuz ayındaki enflasyon farkıyla birlikte en düşük emekli maaşı senaryoları şu şekilde şekillendi:

Beklenti anketine göre en düşük emekli aylığı 23 bin 680 TL olacak.

Merkez Bankası tahmini gerçekleşirse 23 bin 580 TL'ye ulaşacak.

Son dört yılın enflasyon ortalaması dikkate alınırsa 23 bin 880 TL olarak hesaplanacak.