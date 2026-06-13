Son Mühür- Bornova Belediyesi, ilçenin tarihi ve kültürel mirasını korurken kent estetiğini üst seviyeye taşıyacak önemli bir vizyon projesini daha hayata geçiriyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçenin en köklü ve simgesel alanlarından biri olan Tarihi Çarşı ve Köşkler Bölgesi’nde kapsamlı bir yenileme çalışması başlattıklarını açıkladı. Bölgedeki esnafı ve vatandaşları yakından ilgilendiren proje, çarşının çehresini tamamen değiştirecek.

Görsel bütünlük ve modern dokunuş

Daha önce yürütülen ve bölgenin geleceğini güvence altına alan altyapı çalışmalarının sorunsuz bir şekilde tamamlandığını ifade eden Başkan Ömer Eşki, zaman kaybetmeden üst yapı ve estetik aşamasına geçtiklerini belirtti. Projenin detaylarına ilişkin teknik bilgileri paylaşan Başkan Eşki, şu ifadeleri kullandı:

"Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Tarihi Çarşı ve Köşkler Bölgesi’nde kentsel estetik ve üst yapı projemizi başlattık. Zemin ve kaldırımlar yenileniyor, modern aydınlatma sistemleri kuruyor, tek tip tabela ve çatı kapatma uygulamalarıyla görsel bir bütünlük sağlıyoruz."