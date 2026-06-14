Urla Belediyesi, doğanın korunması ve sürdürülebilir üretim hakkında farkındalık yaratmak için yeni bir eğitim programı gerçekleştiriyor. “Doğadan Katma Değere” başlığıyla düzenlenecek olan eğitimde, yerel ve endemik bitki türlerinden katma değerli ürün geliştirme süreçlerine kadar birçok önemli konu üzerinde durulacak.

Uzman isimler vatandaşlarla bir araya gelecek!

Urla Belediyesi tarafından gerçekleştirilen açıklamada, eğitimin uzman isimlerin katkılarıyla düzenleneceği ifade edildi. Doğanın vermiş olduğu zenginliklerin korunması, üretim süreçlerinde değerlendirmeye alınması ve gelecek nesillere aktarılması üzerine bilgilendirmeler yapılacağı belirtildi.

Doğaya ve sürdürülebilir üretime ilgisi olan vatandaşların davet edildiği etkinlikte, yerel bitki türlerinin ekonomik değere dönüştürülmesi hakkında önemli paylaşımların gündeme gelmesi bekleniyor.

Özbek Mahallesi’nde yapılacak!

Eğitim hakkındaki detaylar da netleşti.

Eğitim;

- 16 Haziran 2026 Salı



- Saat 10.30

- Özbek Mahallesi Semt Merkezi