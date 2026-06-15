İzmir’in Aliağa ilçesi Yeni Mahalle Güzelhisar Caddesi üzerinde akşam saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Eski Garaj Kavşağı yönünden Güzelhisar Mahallesi istikametine seyir halinde olan E.U. idaresindeki 34 GOR 257 plakalı otomobil, 572 Sokak kavşağında Z.F. yönetimindeki 35 S 82164 plakalı servis otobüsü ile çarpıştı.

Servis otobüsü yola devrildi

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolünü kaybeden servis otobüsü yola devrilirken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüleri Z.F. ve E.U. ile araçlarda bulunan 2 yolcu, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan cadde araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü. Yetkililer, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı.