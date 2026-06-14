Siyah-beyazlı formayla geçirdiği sezonun ardından geleceği merak edilen Cengiz Ünder, sessizliğini dikkat çeken bir görüntüyle bozdu. Deneyimli kanat oyuncusunun sarı-lacivertli kıyafetlerle çalışması üzerine taraftarlar "Cengiz Ünder transfer mi oldu?", "Cengiz Ünder hangi takımda oynuyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Oyuncunun Beşiktaş ile olan sözleşme durumu ve bonservis hakları transfer iddialarına doğrudan açıklık getirdi. İşte ayrıntılar...

CENGİZ ÜNDER FENERBAHÇE'YE GERİ Mİ DÖNDÜ?

Cengiz Ünder'in antrenman kıyafetli paylaşımı futbolseverlerin gündemine oturdu. Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren 28 yaşındaki futbolcu için siyah-beyazlıların önünde 6 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu bulunuyordu. Ancak Beşiktaş yönetimi bu opsiyon hakkını kullanmama kararı aldı. Bu gelişmenin ardından kiralık sözleşmesi resmen biten milli futbolcu, bonservisini elinde bulunduran kulübü Fenerbahçe'ye geri döndü.

CENGİZ ÜNDER'İN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Beşiktaş'ın Cengiz Ünder'in bonservisini almaması üzerine milli futbolcu yeniden Fenerbahçe kadrosuna dahil oldu. Deneyimli futbolcunun sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Cengiz Ünder, geride kalan sezonda Beşiktaş formasıyla çıktığı 29 resmi maçta takımına 5 gol ve 4 asistlik bir skor katkısı sağladı.