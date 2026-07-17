Olay, Bayındır ilçesine bağlı kırsal Ergenli Mahallesi'nde sabah saat 09.30 sularında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, A.K. isimli vatandaşa ait iki katlı betonarme binadan birden dumanlar yükselmeye başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sararken, çevredeki komşular durumu fark ederek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yapılan ihbarın sonrasında bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, jandarma, acil sağlık ekipleri ve ormanlık alana yakınlık nedeniyle Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Alevlerin ormana ve çevre evlere sıçraması önlendi

Yangın bölgesine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak kalabalığı olay yerinden uzaklaştırdı. İtfaiye ve orman ekipleri ise dört bir yandan alevlere müdahale etmeye başladı.

Yandaki binalara ve yakın konumdaki ağaçlık alana yayılma riski bulunan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın söndürüldükten sonra ekipler uzun süre soğutma çalışması sürdürdü.

Yanan evde maddi hasar büyük

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Herhangi bir can kaybı veya dumandan etkilenme durumunun yaşanmadığı olayda, iki katlı ev içindeki eşyalarla birlikte tamamen yanarak küle döndü.

Detaylı inceleme başlatıldı

Söndürme ve soğutma işlemlerinin bitmesinin ardından binada büyük çapta maddi hasar meydana geldiği tespit edildi.

Yangının çıkış sebebinin netleştirilmesi için jandarma olay yeri inceleme ve itfaiye ekipleri evde teknik inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.